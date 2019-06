Protivnica Divjak? Nova šefica Agencije usporila bi reformu...

Nakon što je nekoliko mjeseci bila gotovo obezglavljena, ključna obrazovna agencija dobila je novu šeficu.

Upravno vijeće Agencije za odgoj i obrazovanje za ravnateljicu institucije zadužene za praćenje, unapređivanje i razvoj odgoja i obrazovanja izabralo je Dubravku Brezak Stamać.

Iako će na dužnost stupiti tek 1. srpnja, Brezak Stamać je već u srijedu, na dan izbora, jasno izrazila svoj stav o projektu 'Škole za život'.

- Smatra kako je pred profesorima veliki izazov da na jesen počnu predavati prema novim kurikulima i udžbenicima, a za to neće, dodala je, imati znatno vremena, nego ovo ljeto jer se na jesen uzima da će reforma obrazovanja i frontalno i eksperimentalno krenuti u sve škole - rekla je za Hinu novoizabrana ravnateljica, književnica i profesorica hrvatskog u zagrebačkom MIOC-u.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Brezak Stamać dolazi iz redova HDZ-a, a osim što je zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, predsjednica je gradskog Odbora za kulturu te članica Odbora za prostorno uređenje, Odbora za socijalnu skrb, Odbora za nacionalne manjine i Odbora za javna priznanja.

Za sebe kaže da odvaja politički i nastavni rad, a istaknula je i kako veliki broj njezinih učenika ni ne zna da im je profesorica zastupnica.

No na novom poslu neće moći kriti svoje političke stavove, pogotovo jer je u poziciji da bude oponentica aktualnoj ministrici Blaženki Divjak.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Za razliku od ministrice koja uspjeh reforme gleda kroz prizmu digitalizacije, Brezak Stamać ključ reforme vidi u nastavnicima.

- Sve je idealno zamišljeno, a rezultat će se vidjeti - rekla je u srijedu na predstavljanju svoje nove knjige ‘O hrvatskom jeziku i prirodi u jeziku’.

Istaknula je kako je osobno pristalica da se tomu procesu pristupi postupno, odnosno da se učitelje i profesore višestruko educira jer, smatra, jedna edukacija, primjerice u 'Školskoj knjizi' ili kod bilo kojeg izdavača, nije dovoljna.

Tu su, objasnila je Brezak Stamać za Hinu, profesori tek upoznati s tim što će novi udžbenici donijeti. Uz napomenu kako ne bi htjela imenovati ni jednu nakladničku kuću posebno, jedna od njih, prema predmetnom kurikulu hrvatskoga jezika, nudi u prvom razredu osnovne škole četiri udžbenika, dakle četiri knjige kojima će se u prvom razredu popratiti nastava hrvatskoga jezika.

Brezak Stamać smatra kako to nikako nije rasterećenje i ono za čim su učitelji i profesori neprestano težili u nastavi, a to je da se program rastereti, da bude više vježbanja i usustavljivanja gradiva. Ono što se naziva kritičko mišljenje u višim razredima teško je moguće u jednome satu čuti od 30 učenika u jednom razredu, a sve biste ih morali čuti, jer zaključila je, to je bit jezika.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Upravno vijeće, koje bira ravnateljicu, izabrala je Vlada, tako da se u izboru ravnatelja može iščitati i stav vladajuće stranke. Bivša ravnateljica Jadranka Žarković-Pečenković, primjerice, predavala je u gimnaziji koju je tada pohađao sin premijera Zorana Milanovića, što su mnogi smatrali indikativnim.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kako je Brezak Stamać, između ostalog, i članica-suradnica Znanstvenoga vijeća za obrazovanje i školstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koja nije uvijek bila sklona reformi, pitanje je kako će se to odraziti na samu provedbu 'Škole za život', koja najesen kreće u sve škole.

