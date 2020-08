Provalili mu u stan, izudarali ga i ukrali mu nekoliko tisuća kuna

Trojica maskiranih muškaraca u Slav.Brodu počinila razbojništvo nad 54-godišnjakom. Ušli su u njegov stan, izudarali i prijetili smrću pištoljem i drvenom palicom, ukrali više tisuća kuna i pobjegli.

<p>Napadnuti 54-godišnjak zadobio teže ozljede glave, pretragom stanova i kuća napadača pronađena droga, dio novca. Svoj trojici za počinjenja kaznenih djela prijete višegodišnje kazne zatvora. </p><p>Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod dovršili su kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjakom, 27-godišnjakom i 51-godišnjakom, svi s područja Slavonskog Broda, a zbog počinjenja više teških kaznenih djela.</p><p>Policija sumnjiči 23-godišnjaka i 27-godišnjaka da su 27.srpnja navečer oko 22 sata u centru Slavonskog Broda, na poticanje 51-godišnjaka, počinili kazneno djelo razbojništva nad 54-godišnjakom, maskirani su, s kapama na glavi i povezima na licima, ušli su u njegov stan i prijetili mu smrću tražeći novac. Jedan od počinitelja imao je pištolj a drugi drvenu palicu, 54-godišnjaka su fizički napali, izudarali ga i iz njegova stana otuđili više desetaka tisuća kuna. Napadnuti je pritom zadobio teške ozljede glave, prevezen je u brodsku Opću bolnicu i zadržan je na liječenju.</p><p>Policija je uhitila sva tri počinitelja navedenih teških kaznenih djela, 23-godišnjaka i 51-godišnjaka 20.kolovoza a dan kasnije i 27-godišnjaka. Krim istragom utvrđeno je da su kazneno djelo razbojništva počinili 23-godišnjak i 27-godišnjak, dok je 51-godišnjak počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. </p><p>Naime, slijedom naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu policajci su pretražili obiteljske kuće, stanove i druge prostorije osumnjičenih, te tom prilikom kod 51-godišnjaka pronađeno je nekoliko tisuća eura i 10,3 grama droge amfetamina zapakirano u više paketića, kod 27-godišnjaka je pronađeno nekoliko tisuća kuna a kod poznanika osumnjičenog 23-godišnjaka pronađen je i oduzet pištolj.</p><p>Policijski službenici su osumnjičene uz kaznene prijave predali pritvorskom nadzorniku PU brodsko-posavske, te će ih potom predati u Županijsko državno odvjetništvo na daljnje postupanje. Kako, neslužbeno, doznajemo za kazneno djelo razbojništva počiniteljima prijeti kazna zatvora od 3 do 12 godina, za zloporabu droga zatvor od 1 do 12 godina a za nanošenje teških tjelesnih ozljeda zatvor od 6 mjeseci do 5 godina. </p>