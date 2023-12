Provalili su u Pripuzovu kuću, a onda pobjegli kad ih je zatekao: Uspjeli su ukrasti dva Rolexa...

Jednoga od četiri muškarca uhićena na Maksimirskoj zbog serije provala u domove imućnih Zagrepčana, Kevina T. (19), kako neslužbeno doznajemo, sumnjiči se i za provalu u dom poduzetnika Zorana Pripuza (63) početkom listopada na zagrebačkom Pantovčaku.

Kako smo doznali, Kevina se sumnjiči da je s nepoznatim pomagačem 6. listopada oko 22 sata došao do njegova doma u elitnom dijelu grada. Aluminijskim teleskopskim ljestvama popeli su se na balkon prvog kata, gdje su kroz otvorena balkonska vrata ušli u unutrašnjost kuće. Ukrali su dva ručna sata Rolex vrijedna najmanje 35.000 eura, no u daljnjoj krađi omeo ih je Pripuz, koji se, doznajemo, nalazio u kući i čuo lavež pasa te otišao provjeriti što se događa, nakon čega su lopovi pobjegli kako su i ušli odnoseći plijen.

Pljačkali vile i stanove imućnih Zagrepčana

Svu četvoricu - Brunu T. (36), Kevina T. (19), Marka S. (32) i Mirka Đ. (34) - sumnjiče da su 12. prosinca od 17.20 do 19.20 sati došli na adresu u Jurjevskoj do stana u prizemlju, gdje su sa stražnje strane postavili ljestve koje su donijeli sa sobom te se njima popeli do terase stana te podesnim predmetom pokušali otvoriti vrata, u čemu nisu uspjeli, zbog čega su obili prozor, ušli u stan, ispremetali stvari te ukrali 800 eura u apoenima od 50 i 200 eura te 60 britanskih funti, zlatnu ogrlicu, narukvicu, zlatnu manžetu i iglu za kravatu te više naušnica, nakon čega su pobjegli u Mazdi 6.

Upravo nakon te posljednje u nizu provala, sva četvorica su uhićena u pravoj noćnoj drami u utorak navečer na istoku Zagreba. Kako doznajemo, za volanom Mazde na koju su stavili nepripadajuće registarske oznake bio je Bruno. Kad je shvatio da se policajci približavaju vozilu, pokušao je pobjeći vozeći naprijed-nazad, pri čemu je oštetio sedam automobila i prešao jednom policajcu preko noge, a drugoga udario u zglob. Unatoč pokušaju bijega, policajci su uspjeli svladati osumnjičenike uz upotrebu tjelesne snage. Razbili su prozore na njihovu zaključanom autu te ih izvukli iz vozila. Vezali su ih, uhitili i dovezli u prostore policije. Kod njih su pronašli zlatni nakit koji su netom prije otuđili u kaznenom djelu, maske koje su koristili, kao i druge predmete koji su od značaja za kazneni postupak.

Jedino u posljednjoj provali, doznajemo, sudjelovala su sva četvorica, dok su ostale činili u promijenjenom sastavu. Jedini koji je, prema sumnjama istražitelja, sudjelovao u svih osam provala je Kevin T. Inače, Kevin i Bruno su otac i sin, a Bruno je tražena osoba u Kraljevini Belgiji, gdje je osuđen na osam godina zatvora zbog kaznenih djela teških krađa počinjenih u sklopu zločinačkog udruženja.

Krali su uglavnom zlato i novac

Osim za dvije provale koje smo naveli, Brunu, Kevina i Mirka sumnjiče i za provalu 5. studenog od 19.30 do 21.50 sati u stan jednog pripadnika tzv. zlatne mladeži na Šalati. Tamo su kroz otključana vrata ušli u ograđeno dvorište te se ljestvama popeli do prozora stana, obili ga i ušli unutra. Uzeli su Luis Vuiton novčanik, u kojemu su bili dokumenti i kartice te 300 eura pa je ukupna šteta 700 eura.

Potom su ista trojica 18. studenog oko 1 sat došla do adrese na Bukovcu jedne poduzetnice iz IT sektora gdje su se popeli na krov garaže i otvorili prozor na 1. katu obiteljske kuće. Obili su prozor i ušli u kuću te iz kupaonice zadržali zlatni nakit vrijedan najmanje 130 eura te pobjegli.

Iste noći Kevin je s nepoznatim počiniteljima došao na Zelengaj gdje su, kako doznajemo, kroz prozor ušli u stan jednog odvjetnika kojemu su uzeli dva zlatna vjenčana prstena s gravurama, zlatni džepni sat s lancem, naušnice s briljantom te 150 eura u raznim apoenima.

Sljedeće večeri 19. studenog Kevin je, sumnja se, s još nepoznatim kompanjonima, došao na Tuškanac gdje su u stan 62-godišnjaka ušli preko terase. Uzeli su ženski ručni sat Cartier, razni zlatni nakit, medaljone, zlatnike i oko 1000 eura te ukupno oštetili vlasnika za više od 19.000 eura.



Bruno, Kevin i Mirko zatim su 24. studenog između 19.15 i 22.50 sati došli do stana 48-godišnjeg poduzetnika i direktora na Medveščaku gdje su preko balkona ušli u stan, onesposobili videonadzor, a zatim ukrali zlatnu ogrlicu s rubinima, medaljon s jantarom, Prada žensku torbicu te muški ručni sat ukupne vrijednosti oko 17.000 eura.

Iste večeri ekipa u istom sastavu došla je do kuće još jednog poduzetnika na Šestinskom vijencu, no nisu pronašli predmete koji bi im bili zanimljivi pa su se udaljili praznih ruku.

Svoj četvorici sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Kako neslužbeno doznajemo, dvojica su na ispitivanju u tužiteljstvu priznala posljednju provalu, s obzirom da su praktički uhvaćeni na djelu, jedan se branio šutnjom, a Kevin, kojega sumnjiče za svih osam provala, sve je poricao.