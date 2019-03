Provjera brojila za vodu, plin i struju nije baš uvijek besplatna

Posumnjate li da brojilo za struju, vodu ili plin nije ispravno, možete zatražiti izvanredno mjerenje. No utvrde li na ispitivanju da je ispravno, sav trošak snosi onaj tko je tražio ispitivanje.

To najčešće nije samo trošak baždarenja, umjeravanja ili provjere brojila. Pribrojit će mu troškove demontaže, prijevoza, ponovne montaže, radne sate jednog ili više radnika. - Distributer će ugraditi novi plinomjer, a sporni poslati u ovlašteni laboratorij na izvanredno ispitivanje. To stoji između 1200 i 1400 kuna. Ako se pokaže da je plinomjer izvan dopuštenih granica točnosti, distributer je dužan vratiti novac korisniku - odgovorili su iz Gradske plinare Zagreb. Tvrde da je naknada za troškove Državnog zavoda za mjeriteljstvo između 200 i 400 kuna, ovisno koliko ispitivanje traje. No u tom Zavodu ističu puno manje cijene.

- Zatraži li korisnik provjeru mjerila, distributer je dužan tražiti zavod izvanredno ispitivanje i ispitno izvješće. Ovjera vodomjera maksimalnog protoka do 10 prostornih metara na sat stoji 18 kuna, plinomjera istog protoka 30 kuna, a jednofaznih brojila za struju između 14 i 75 kuna - kažu u Zavodu.

Za plinomjere su zaduženi distributeri plina, a ima ih 35. Oni nisu uvijek i opskrbljivači plinom. Na području Zagreba opskrbu i distribuciju radi Gradska plinara Zagreb. Plinom opskrbljuju i Bjelovarčane te im šalju račune. No za distribuciju u Bjelovaru zadužen je Elektrometal i oni mijenjaju plinomjere. Nisu odgovorili koliko stoji provjera, nego su nas uputili na Cjenik nestandardnih usluga, u kojemu piše da je cijena umnožak radnih sati, broja potrebnih radnika i prosječne cijene radnog sata. Isto piše i kod Brod-plina.

- Dokaže li se da je plinomjer neispravan, trošak ispitivanja snosimo mi, a potrošaču račun umanjujemo za pogreške plinomjera u razdoblju od postavljanja do demontaže - odgovorili su iz Brod-plina.

Zagrebačka plinara izvanrednu provjeru računa do 1400 kuna, a u Orahovici trećinu toga.

- Potrošač može tražiti provjeru plinomjera. Pokaže li se da je u redu, mora platiti skidanje plinomjera 130 kuna, baždarenje oko 100 kuna i ponovnu montažu 130 kuna plus prijevoz - kažu u Papuk plinu. Ukupno 360 kuna plus prijevoz.

Ni iz HEP-a nam nisu naveli cijenu provjere. U cjeniku piše da provjera ispravnosti brojila stoji 612,50 kuna plus naknada Zavodu za mjeriteljstvo. Provjerava li brojilo HEP, to stoji 362,50 kuna, a besplatno je za kućanstvo jednom u ovjernom razdoblju koje je, ovisno o vrsti brojila, osam, 12 ili 16 godina. Vodomjere treba zamijeniti svakih pet godina. Izvanredna provjera u Puli stoji 942,50 kuna. U Rijeci 792,75 kuna stoji skidanje i postavljanje vodomjera, provjera ispravnosti te naknada Zavodu za mjeriteljstvo. U Splitu je provjera vodomjera 455 kuna, a u Šibeniku se, osim ispitivanja, plaćaju i demontaža, montaža te prijevoz 500 kuna.

Tema: Hrvatska