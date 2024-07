Provjerili smo stanje s listama čekanja po velikim bolnicama: Magnet do 270 dana, UZV 100

Još se lani na pretrage u bolnicama čekalo po 400 dana do čak dvije godine. No otkako je ministar zdravstva Vili Beroš ravnateljima bolnica naložio da ih skrate na maksimalno 270 dana, to se zasad poštuje, iako se i dalje u pojedinim bolnicama na neke pretrage čeka tih 270 dana odnosno osam mjeseci, a broj oboljelih od karcinoma kao i od srčanih bolesti u Hrvatskoj je u stalnom porastu.

Prema podacima Registra za rak pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u Hrvatskoj je oko 170 tisuća oboljelih od karcinoma, dok europske procjene govore i o 180 tisuća ljudi. Istovremeno u Hrvatskoj čak 23% ljudi mlađih od 65 godina umire od bolesti srca.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/

Istražili smo kakva je sad situacija u najvećim hrvatskim bolnicama te kakve su liste čekanja za dijagnostičke pretrage koje su nužne za rano otkrivanje bolesti i liječenje. U Vinogradskoj koja je velikoj obnovi od potresa, na dijagnostičke pretrage čeka se najduže, dok su najkraće liste čekanja u KBC-u Rijeka.

Magnet mozga i do 270 dana

Podaci koje smo prikupili direktno od bolnica, s obzirom da liste HZZO-a nisu ažurirane u realnom vremenu, pokazuju da se najduže čeka na magnet mozga - u Vinogradskoj 270 dana, na Merkuru je vrijeme čekanja na tu pretragu 195 dana, 200 dana na Sv. Duhu, a na Rebru 110 dana. U KBC-u Split čeka se puno kraće - 53 dana, a zanimljiv je podatak da se najkraće čeka u KBC-u Rijeka - svega tjedan dana.

Druga pretraga na koju pacijenti trebaju najduže čekati je ultrazvuk abdomena - u Vinogradskoj 260 dana, u KBC-u Split 237 dana, u KB Merkur 159 dana, na Rebru 35-45 dana, slično je i u KB SV. Duh 35 dana, dok je i za ovu pretragu najkraće čekanje u KBC-u Rijeka - 7 dana.

Rak dojke je najčešći oblik zloćudne bolesti kod žena u Hrvatskoj, kao i u većini zemalja u svijetu. Prema posljednjim objavljenim podacima u Hrvatskoj u 2019. godini zabilježeno je 2999 slučajeva raka dojke.

Foto: IVO CAGALJ/PIXSELL

Stopa je to od 143,2 slučaja na 100.000 žena. U 2020. umrle su 722 žene (stopa 34,7/100.000). U svijetu, prema podacima studije Globalnog opterećenja bolešću iz 2019., zabilježeno je više od 2 milijuna novih slučajeva raka dojke te više od 700.000 smrti od istog.

Čekanje na ultrazvuk dojke

Međutim ultrazvuk dojke brojne žene prisiljene su raditi u privatnim klinikama s obzirom da se i dalje na tu pretragu u bolnicama treba dosta dugo čekati.

Primjera radi u KBC-u Split na UZV dojke čeka se 201 dan, u KBC-u Sestre milosrdnice 260 dana, u KB-u Merkur 250 dana, u KB-u Sveti Duh 180 dana, dok se na Rebru i KBC-u Rijeka žene primaju u roku mjesec dana na ovu pretragu.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Europi srčanožilne bolesti su uzrok smrti za čak 4 milijuna ljudi godišnje, u usporedbi sa zemljama EU, Hrvatska sa standardiziranom stopom smrtnosti od 572,8/100.000 spada među zemlje koje imaju veće stope smrtnosti od prosjeka EU zemalja. U Hrvatskoj čak 23% ljudi mlađih od 65 godina umire od srčanožilnih bolesti, što ukazuje na nužnost daljnjeg unapređenja prevencije i liječenja navedenih bolesti. Međutim na ultrazvuk srca i dalje se u bolnicama treba predugo čekati.

Tako se u KBC-u Split na ultrazvuk srca čeka 193 dana, KB-u Sveti Duh 57 dana, na Rebru UZV srca čeka se od 30 do 130 dana, u KBC-u Sestre milosrdnica čeka se do 120 dana, u KBC-u Rijeka 2 tjedna te u KB-u Merkur 42 dana.

Još jedna pretraga koja je potrebna kako bi se ustanovilo radi li se o srčanim bolestima je holter EKG za kojeg se najduže čeka u KBC-u Sestre milosrdnice - do 190 dana. U KBC-u Split 165 dana, na Rebru 35 do 40 dana, u KB-u Sveti Duh 170 dana, u KBC-u Rijeka 133 dana, u KB-u Merkur 132 dana.

Foto: 24sata

Za preglede štitnjače, odnosno ultrazvuk u KBC-u Split čeka se 243 dana, KBC-u Sestre milosrdnice čeka se i do 180 dana, na Rebru se na ultrazvuk štitnjače čeka nešto kraće - 64 dana, u KB-u Sveti Duh 141 dan, u KBC-u Rijeka nema čekanja za tu pretragu, dok se u KB-u Merkur čeka samo pet dana.

Liste i za kolonoskopiju

U Hrvatskoj je rak debelog i završnog crijeva najčešći novodijagnosticirani rak s 3706 novih slučajeva u 2021. godini, a ujedno i drugi najčešći uzrok smrti od raka s 2042 umrlih u 2022. godini. Češći je u osoba starije životne dobi, međutim petina novooboljelih je mlađa od 60 godina. Ove brojke pokazuju da je od izuzetne važnosti nastaviti dosadašnje napore u prevenciji i ranom otkrivanju raka.

U Hrvatskoj oko 25 % osoba u dobi od 50 do 74 godine obavi test u sklopu Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka debelog crijeva, no na kolonoskopiju se u bolnicama i dalje dugo čeka.

U KBC-u Sestre milosrdnice lista čekanja je do 250 dana, na Rebru 54 dana, u KB-u Sveti Duh 200 dana, u KB-u Merkur za bolesnike koji zahtijevaju žurni termin za kolonoskopiju bolesnik se naručuje i pregled izvršava u rasponu od 7 do 30 dana, dok se elektivne procedure izvršavaju u rasponu od 170 do 250 dana. U KBC-u Split čeka se svega četiri dana, dok u KBC-u Rijeka nema čekanja. Dakle, iako su liste čekanja sad kraće nego u isto vrijeme lani, još su uvijek preduge te i dalje brojni pacijenti odlaze, ukoliko si to mogu priuštiti, u privatne klinike.