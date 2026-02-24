Obavijesti

GLAVNI DOBITAK RASTE

Provjerite Eurojackpot rezultate
Najbliže glavnoj nagradi bilo je pet dobitnih listića s kombinacijom 5+1, a svaki od tih sretnih dobitnika osvojio je 348.925,10 eura.

U 16. kolu popularne europske lutrije Eurojackpot večeras su izvučeni brojevi 4, 5, 26, 38 i 48 te dodatni brojevi 2 i 9, dok je Joker kombinacija glasila 1 3 4 8 0 3.

Unatoč velikom interesu igrača diljem Europe, u ovom kolu nije bilo dobitnika u najvišoj kategoriji 5+2, pa glavni jackpot ponovno ostaje netaknut i nastavlja rasti za sljedeće izvlačenje te će iznositi 73 milijuna eura.

U kategoriji 5 pogođenih brojeva zabilježena su četiri dobitnika, kojima je pripalo po 245.971,90 eura.

Značajan broj dobitnika ostvaren je i u nižim dobitnim razredima. Tako je u kategoriji 4+2 bilo 34 dobitka po 4.773,20 eura, dok je kombinaciju 4+1 pogodilo 563 igrača, od čega 11 u Hrvatskoj, a dobitak po listiću iznosio je 360,30 eura. U kategoriji 3+2 zabilježeno je 1.591 dobitak, među kojima 38 u Hrvatskoj, s pojedinačnim iznosom od 140,20 eura.

Ukupno je u ovom kolu Eurojackpota uplaćeno 40.572.688,00 eura, dok su hrvatski igrači uplatili 717.607,80 eura.

