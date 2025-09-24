Obavijesti

News

Komentari 0
ZBOG ALERGENA

Provjerite hladnjake! Iz prodaje se povlači polutrajna kobasica

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Provjerite hladnjake! Iz prodaje se povlači polutrajna kobasica
Foto: Andrey Popov

Opozvani jeger ima oznaku upotrijebiti do 4. listopada 2025., s lot brojem 80390, a proizvodi ga "Moja Tvrtka" iz Samobora

Opoziva se jeger, polutrajna kobasica, proizvođača "Moja Tvrtka" d.o.o., zbog neoznačenog alergena – mliječnog proteina - na proizvodu, izvijestili su u srijedu iz Državnog inspektorata.

"S obzirom na to da na proizvodu nije označen alergen mliječni protein, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na isti dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja", istaknuli su.

Opozvani jeger ima oznaku upotrijebiti do 4. listopada 2025., s lot brojem 80390, a proizvodi ga "Moja Tvrtka" iz Samobora.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

Proizvod nije u skladu s Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom o pružanju informacija o hrani potrošačima, stoji u priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu
UBOJSTVO NA CESTI

Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu

U Šušnjevcima kod Slavonskog Broda u utorak oko 18 sati ubijen je Zoran Grgić (62). Neslužbeno, ubojica i ubijeni družili su se cijeli dan na izletištu. Grgić se bavio nadzorom rada obavještajnih službi
Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...
UBIJEN U SL. BRODU

Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...

Bio je oženjen te otac dvoje djece. Povremeno se bavio lovom, jahanjem te sportskim letenjem
Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!
POLICIJA ISTRAŽUJE

Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!

Obilaskom lokacije i zone oko mjesta događaja nisu uočene osobe sa snimke, no izvidi u cilju utvrđivanja njihovog identiteta i svih okolnosti se nastavljaju, pišu iz policije za 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025