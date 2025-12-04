Obavijesti

ZBOG ARSENA

Provjerite kod kuće: Iz prodaje se povlači ova kuhinjska tava

24sata
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hapih.hr

Proizvod, kako je objavila Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH), nije u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom

Državni ispektorat objavio je kako se iz prodaje povlači kuhinjska tava zbog utvrđene migracije anorganskog arsena, što predstavlja rizik za zdravlje. 

Riječ je o proizvodu "Grill King Cast Iron tava s drvenom ručkom", promjera 29 centimetara, s kodom 3858885652961.

- Pozivamo potrošače koji su kupili predmetni proizvod da ga prestanu upotrebljavati i da izvrše njegov povrat u neku od Lonci&Poklopci maloprodajnih trgovina u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Puli, Varaždinu, Zadru i Ljubljani - naveli su iz dućana.

Svim potrošačima koji vrate proizvod na prodajno mjesto bit će vraćen puni iznos kupovne cijene.

