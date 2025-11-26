Obavijesti

DRŽAVNI INSPEKTORAT

Budite na oprezu: SPAR s polica povlači kokos kekse zbog sumnje u strano tijelo u njima

SPAR hitno povlači Keksiće Free From kokos zbog moguće kontaminacije stranim tijelom; potrošačima se savjetuje da proizvod ne konzumiraju.

Državni inspektorat RH izvijestio je da tvrtka SPAR Hrvatska iz predostrožnosti povlači proizvod Keksići Free From kokos, pakiranja 150 grama, zbog moguće prisutnosti stranog tijela u proizvodu, priopćila je u srijedu Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH). 

Opoziv se odnosi na proizvode s EAN kodom 3831115315782, iz LOT serija 250767 s rokom uporabe 22. travnja 2026. te 250851 s rokom uporabe 19. svibnja 2026.

Zbog potencijalne kontaminacije, proizvod nije u skladu s EU Uredbom o sigurnosnim standardima za sve prehrambene proizvode na tržištu, dodaje HAPIH.

Potrošačima se savjetuje da ne konzumiraju proizvod koji nosi navedene oznake te ga mogu vratiti na prodajno mjesto.

Keksiće Free From kokos proizvodi slovenska tvrtka SAPIDUM d.o.o. iz Celja, a na hrvatsko tržište stavlja ih SPAR Hrvatska d.o.o.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s gore navedenim podatcima, navodi HAPIH.

