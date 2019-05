Prozvali Google i Apple zbog 'aplikacije za nadziranje žena'

Maha (27) i Wafa (25) al-Subaie pobjegle su od obiteljskog zlostavljanja iz Saudijske Arabije 16. travnja u Gruziju, tako što su svom ocu ukrale mobitel i u postavkama aplikacije Absher učinile važećima svoje putovnice.

Gruzija često služi kao postaja za saudijske tražitelje azila jer mogu u nju ući bez vize, a Gruzija im omogućuje status izbjeglica. Trenutno strahuju za svoj život skrivajući se od rođaka u jednom hotelu. Zbog 'nanošenja sramote' obitelji prijeti im smrt ako se vrate u Saudijsku Arabiju.

Više lažnih profila u međuvremenu je otvoreno na Twitteru u njihovo ime s ciljem da se sestrama uništi kredibilitet, a na svoje objave dobivaju prijetnje smrću.

We were forced to flee our homes & leave everything behind. It's not a choice. Saudi laws don't protect women or children from domestic violence. We risk our lives everyday by staying in Georgia where our entire tribe can find us. We don't want to keep looking over our shoulders. pic.twitter.com/c0uq2yp4dm