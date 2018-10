Prozvani podstanar: Zašto bih prodavao stvari, imam plaću...

Supružnici Danijela i Andrija Jurić iz Čepina kod Osijeka našli su posao na moru i odlučili preseliti. Svoju kuću u Čepinu, u kojoj su živjeli, odlučili su iznajmiti za stanovanje bez plaćanja stanarine nekome tko je u potrebi, nekome tko bi o njoj brinuo. Željeli su pomoći nekome.

No, umjesto zahvalnog, dobili su podstanara iz pakla. On im je, u samo par mjeseci koliko je živio u kući, rasprodao sav namještaj i sve svari koje su ostavili u kući.

- Kuća je bila prazna posljednjih godinu dana jer smo suprug i ja živjeli u Vodicama, gdje sam našla posao. Obzirom da smo dobili kaznu od 700 kuna jer nismo kosili travu i uređivali oko kuće odlučila sam iznajmiti ju nekome. Tražila sam u općini da mi daju neku socijalno ugroženu obitelj kojoj treba smještaj, koja je uredna i koja bi brinula o kući, ali nisu mi mogli za nikoga garantirati. Onda sam dala oglas na društvene mreže da iznajmljujem kuću besplatno i javilo mi se dosta ljudi. Podstanar D.J. javio se među prvima. Nismo ga poznavali. Obavili smo sa njim razgovor; činio se normalan, uredan, pristojan, rekao je da nema novca, da mu je mama teško bolesna. Zapravo smo pali na njegovu lažnu priču. Tražio je da ga prijavimo na tu adresu i rekli smo da ćemo ga prijaviti kada dođemo sljedeći puta. Rekli smo mu da kuću smije urediti kako mu odgovara, okrečiti, presložiti namještaj, maknuti stvari koje mu ne trebaju u jednu stražnju sobu. Naravno da mu nismo rekli da može prodavati naše stvari - kaže Danijela Jurić koja je ovom drskom krađom i prevarom ostala bez stvari koje su joj bile uspomena na pokojnog oca i za kojima sada najviše žali.

Iako je u kući bio od polovice lipnja, podstanar je uspio prodati većinu stvari iz kuće. Imao je brojeve telefona od supružnika Jurić i mogao ih je u svakom trenutku nazvati i pitati ako mu nešto nije bilo jasno. Tako ih je nazvao da im kaže da je promijenio posao, a i da pita smije li maknuti njihovu odjeću iz ormara.

- Nismo imali pojma da on prodaje naše stvari. Prodao je vitrinu, tri kreveta, fotelje, štednjak, razni alat, ribički pribor, posuđe, uspomene koje su mi bile posebno drage, čak i peć na drva koja nije bila naša nego smo je samo čuvali prijateljici. Izričito sam mu naglasila da peć ne smije dirati jer će ona doći po nju, no prodao je i to. Kada je suprug nenajavljeno došao kući i vidio sve to, ostali smo šokirani, a i saznali da podstanar priča kako je kupio našu kuću od banke jer je mi nismo otplaćivali - kaže Danijela dodajući kako je suprug, iz fore, tražio od njega da mu da kotlić za kuhanje, a on je rekao da nije zatekao kotlić u kući.

Nakon par dana na svom Facebooku objavio je fotografiju kako kuha fiš u tom kotliću. Zbog svega toga Jurići su ga prijavili policiji i istjerali iz kuće.

- Zapravo smo se tek onda šokirali jer su nam u policiji rekli da je to kazneno djelo utaje i da podstanara moramo goniti privatnom tužbom za koju moramo imati dokaze da su sve te stvari bile tamo i da su bile naše, primjerice račune za sve to. Taj dan kada je policija bila kod nas u kući na očevidu on je došao po svoje stvari i pred njima je zaprijetio mom suprugu - kaže Danijela dodajući kako je kuća bila puna njegovog raznog smeća, boca od alkohola i piva koje je suprug danima odvozio na smetlište. Sada je ponovo na društvenim mrežama dala oglas u kojemu moli sve koji su nešto kupili od njega da joj se jave, jer ona želi otkupiti stvari koje su joj bitne, posebno one koje su pripadale njenom pokojnom ocu.

- Kada je Andrija došao bio je iznenađen što nekih stvari nema tamo, ali ja to nisam ni zatekao. U kući je prije mene bio njihov sin i ja ne znam što je i da li je on nešto otuđio ili prodao. Zaposlen sam, imam plaću, nisam imao potrebu prodavati te stvari uostalom oni su mi sami rekli da iskoristim ono što mi treba, a ono što ne, da riješim. U toj sam kući htio živjeti više godina. Dogovarali smo se da ćemo sklopiti ugovor o stanovanju na tri godine. Kasnije sam čuo da su prodali kuću i morali su me izbaciti van isti dan. Mogli su mi reći da trebam odmah izaći i gotovo, a ne ovako. Tamo mi je ostao moj hladnjak i štednjak koje sam donio. Pogriješio sam što njihove stvari nisam stavio u jednu sobu i zaključao - kaže D.J. iz Osijeka, prozvani podstanar, koji godinama živi u stanovima u najmu i dodaje kako nikada do sada nije imao problema sa stanodavcima. No, supružnici Jurić kažu kako je to glupost jer kuću su kupili na hipotekarni kredit i ne mogu je prodati narednih 13 godina te da njihov sin živi sa njima i nije istina da je išta prodavao.

U policiji kažu kako se ovdje radi o kaznenom djelu utaje kojom se sa zatvorom do tri godine može kazniti onaj tko protupravno prisvoji tuđu stvar ili imovinsko pravo koje mu je povjereno. U ovom slučaju najmodavci moraju privatno tužiti podstanara jer čak ne igra ulogu činjenica da je među njima postignut usmeni dogovor. Ista stvar bi bila i da imaju pisani ugovor o najmu nekretnine.