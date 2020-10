'Penava je pokušao to sagledati trodimenzionalno, tragedija se dogodila i sad smo mi krivi?'

Nakon izjava premijera Plenkovića o radikalizaciji društva, Miroslav Škoro pokušao je opravdati izjave Ivana Penave, Karoline Vidović Krišto i Hrvoja Zekanovića.

<p><strong>Miroslav Škoro</strong> je nakon sjednice Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost komentirao izjavu premijera <strong>Plenkovića </strong>o političkim akterima koji potiču netrpeljivost 'poput <strong>Penave </strong>i <strong>Krišto </strong>koje su neprihvatljive'.</p><p> - Izjava gospođe <strong>Krišto</strong> je figurativna. Nakon činjenice da je bilo puno propusta u osiguranju ovoga dijela grada na kojemu se nalaze važne institucije, napravili smo ono što obično radimo mi ovdje u Hrvatskoj, zaključali smo sve pa sada više nitko ne može proći, pa je samo žena rekla, mislim, da ona smatra da neće pomoći ni da se stavi tenk, da se nastavi odvijati normalan život jer se mora nastaviti odvijati normalan život - pokušao je objasniti izjavu <strong>Vidović Krišto</strong> da 'Vladu neće spasiti od nezadovoljstva naroda ni postavljanje tenkova oko Markovog trga'.</p><p>Upitan je i o tvrdnji <strong>Ivana Penave</strong> da je napadač na policajca time samo izražavao bunt.</p><p> - Gospodin <strong>Penava</strong> je pokušao sve to sagledati trodimenzionalno. Tragedija se dogodila, mi tragediju osuđujemo, osuđujemo svaki pokušaj radikalizacije, bilo kakvo terorističko ponašanje međutim činjenica je da je to posljedica određenog nezadovoljstva na što ukazuju i neke poruke koje su ostale iza počinitelja - rekao je <strong>Škoro</strong> i dodao:</p><p>- Ja ne bih ovdje volio biti psiholog, psihijatar, politički analitičar. Nemojte me staviti u poziciju da se ograđujem od onoga što je rekao gospodin<strong> Penava</strong> jer moram priznati da se u cijeloj priči stvar postavlja inverzno. Dogodila se tragedija, tragedija ima svoje razloge i sad bi se trebalo sve skupa svesti na to da je Domovinski pokret i njegovi članovi, da smo mi ti krivi za to. Ja mogu jedino reći: nije isto promatrati svijet iz Zagreba i Banskih dvora iz perspektive Plenkovićevog inkubatora i iz Vukovara.</p><p>Pokušao je objasniti i izjave svog stranačkog kolege, <strong>Hrvoja Zekanovića</strong>, o tome kako Hrvatskom vlada srpsko - hrvatska trgovačka koalicija.</p><p> - Pa zar nije to trgovačka koalicija? Oni trguju jedni s drugima i pritom se dogovaraju tko će biti tajnik, tko će biti koji ministar. Ako vi meni ovdje dokažete da su SDSS, koju je utemeljio Goran Hadžić i HDZ, kojeg je utemeljio Franjo Tuđman, svjetonazorski iste stranke onda ću ja podržati vašu tezu da to nije trgovačka koalicija - izjavio je <strong>Škoro </strong>koji vjeruje da je upravo premijer taj koji radikalizira društvo.</p><p>- Kad nemaš odgovor, a kriv si onda tražiš krivca u nekom drugome. Domovinski Pokret je stranka stara nekoliko mjeseci, HDZ je na vlasti brat bratu u ovoj zemlji 20-ak godina,gospodin Plenković je na vlasti godinama. Plenković vuče poteze sa svojim ministrima koji se mijenjaju kao na pokretnoj traci, sa svojim trgovačkim partnerima zbog kojih je narod vrlo isfrustriran i gospodin Plenković bi se trebao zamisliti nije li on taj koji drastično polarizira društvo, a ne ići ovako optuživati bilo koga - rekao je Škoro.</p><p>Dodao je i da mu nakon sastanka Odbora i dalje nije jasno otkuda cure informacije iz istraga ni tko je za to odgovoran.</p><p> - Mišljenja sam da treba dati maksimalnu podršku radu DORH-u, policiji i USKOK-u, samo ih treba depolitizirati. Trenutno je takva situacija da su njihova imenovanja vrlo politizirana. Mislim da tu nedostaje koordinacije, blago rečeno.</p><p>Rekao je i da je uvjeren da politika ima itekakve veze s pravosuđem zbog načina na koji se dužnosnici biraju na funkcije.</p><p> - Politika ima veze s pravosuđem. To je rukopol, pogledajte način biranja. Nismo mi njih birali na izborima nego je to kod nas stvar demokracije. Kad netko osvoji većinu u Saboru, useli se u sobu u Banskim dvorima i postavlja sve - od čistačice na naplatnoj kućici u Velikoj Kopanici do državnog odvjetnika pa i dalje. Onda se događaju ovakvi igrokazi, što god se dogodi u društvu, neka visi Pedro i naći ćemo nekoga koga ćemo okriviti, to je žalosno. Mi nećemo zabijati glavu u pijesak kao nojevi, to nek oni rade - završio je <strong>Škoro.</strong></p>