'Prva beba Novog Zelanda' na summitu: 'Htio sam to snimiti'

Novozelandska "prva beba" Neve Te Aroha Ardern Gayford našla se u svijetu diplomacije u ponedjeljak u sjedištu Ujedinjenih naroda i privukla veliku pozornost javnosti.

Uoči početka redovnog 73. zasjedanja Opće skupštine UN-a u ponedjeljak navečer je održan summit mira posvećen Nelsonu Mandeli, bivšem južnoafričkom čelniku.

Najviše pažnje na skupu privukla je novozelandska premijerka Jacinda Ardern koja je u naručju držala tromjesečnu kćerku.

Bebin otac Clarke Gayford također je bio na skupu i na Twitteru je objavio akreditaciju kćeri na kojoj piše "prva beba Novog Zelanda".

Because everyone on twitter's been asking to see Neve's UN id, staff here whipped one up.

I wish I could have captured the startled look on a Japanese delegation inside UN yesterday who walked into a meeting room in the middle of a nappy change.

Great yarn for her 21st. pic.twitter.com/838BI96VYX