Prva dama grozila se toga da njen Zoran postane predsjednik

Supruga novog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, Sanja Milanović (49) gradi uspješnu karijeru doktorice znanosti. Godinama je radila kao epidemiologinja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i predavala i na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Milanović je u ranijim intervjuima istaknuo kako su veoma slični po osobnosti te da su oboje tvrdoglavi i odani. Uz njega je bila na pozornici i kad je postajao šef SDP,a premijer i sada predsjednik Republike Hrvatske.

U vrijeme njegovog premijerskog mandata nije se proslavila izjavom na Hrvatskom radiju. Poznata kao promicateljica zdrave prehrane, Musić Milanović upozorila je da su prekomjerna tjelesna težina te kardiovaskularne bolesti kao posljedice ove pojave velik problem u Hrvatskoj.

Osvrnula se i na crni kruh, zdraviji, ali i skuplji od bijelog. No našla je način na koji bi si i siromašniji građani mogli priuštiti crni kruh. 'Kada se kaže da je crni kruh koji preporučujemo skuplji od bijeloga, on inicijalno jest skuplji, no crni kruh naprosto možete rezati na tanje šnite. To je jeftinije i zdravije, a kada je dehidriran, sutradan, još je kvalitetniji za jesti. Trebamo razbiti mit o tome da je pravilna prehrana skuplja - ona je jeftinija jer trebate pojesti manje hrane', poručila je te 2014. godine i izazvala lavine reakcija.

Za nju su govorili da je u vrijeme njegova mandata imala utjecaj na zdravstvenu politiku te da je imala važnu ulogu u dolasku Siniše Varge na mjesto ministra zdravstva.

Prije točno godinu dana u razgovoru za 24sata rekla je kako se grozi Milanovićevog povratka u politiku.

- Ne mogu vam govoriti iz perspektive svojeg supruga, ali vam u svoje ime mogu reći da ne želim da se vrati u politiku - rekla nam je tada Milanovićeva supruga.

- Predivan nam je ovakav život, vjerovali ili ne - kroz smijeh nam je rekla Sanja Musić Milanović usput, u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, na predstavljanju podataka o debljini hrvatske djece.

– Sanja i ja vrlo smo slični. Vrlo smo tvrdoglavi i odani iako je ona u nastupu plaha, a ja arogantan. No osobe smo od riječi na koje se može osloniti, a kad nešto odlučimo, onda to i provedemo – kazao je o svojoj supruzi svojedobno Zoran Milanović.

Prema knjizi “Zoran Milanović – politička biografija”, ljubav između Zorana i Sanje počela je u novogodišnjoj noći 1991. godine. Kako je ondje istaknuto, bila je to ljubav na prvi pogled, a tjedan dana poslije postali su par. Na prvo zajedničko ljetovanje otišli su novcem koji je Milanović zaradio prodajući usisavače po kućama, a Sanja tvrdi da je to radio s istom strašću kojom se bavi politikom. Raspoloženje Musić Milanović može podići glazba grupe Texas, omiljeni joj je film “Veliko plavetnilo”, a obožava japanske pisce.

Zoran i Sanja Milanović imaju dva sina.

