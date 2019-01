Prva ga je pozvala na spoj: 'Ja sam se zaljubio u njen smijeh'

Najbogatiji čovjek na svijetu Jeff Bezos danas je objavio da se rastaje od svoje supruge MacKenzie nakon 25 godina braka.

Bez velike drame, u izjavi koju su zajednički potpisali i koju je Bezos objavio na Twitteru, par je izjavio da su se odlučili razvesti i da ostaju u prijateljskim odnosima.

Vijest je poprilično iznenadila širu javnost, možda ne toliko zbog razvoda nego što će to biti razvod težak 137 milijardi dolara i samim time, najveća podjela bračne imovine u povijesti.

Naime, u državi Washington gdje je par živio na snazi je zakon da se sva imovina stečena u braku dijeli se na pola osim ako ne postoji predbračni ugovor. Kako su se Jeff i MacKenzie vjenčali prije pokretanja Amazona, štoviše MacKnezie je bila jedna od prvih zaposlenica Amazona, 137 milijardi dolara u nekretninama i pokretninama dijeli se na pola.

Vjenčali se nakon samo šest mjeseci

Par se upoznao 1992. godine na poslu. Zajedno su radili u investicijskom fondu D.E. Shaw & Co u New Yorku.

- Ja nisam baš tip u kojeg se netko zaljubi u prvih pola sata. Na prvu, ljudima djelujem kao šmokljan - izjavio je za sebe jedan od najuspješnijih biznismena na svijetu.

No to nije smetalo njegovoj budućoj supruzi. MacKenzie je preuzela inicijativu i pozvala Jeffa na spoj. Nakon toga sve se odvijalo prilično brzo. Nakon tri mjeseca veze, par se zaručio, a vjenčali su se nakon šest mjeseci hodanja.

- Moj ured je bio odmah do njezinog i po cijele dane slušao sam njezin prekrasan smijeh. Kako da se čovjek ne zaljubi u takav smijeh? - izjavio je Bezos u intervjuu za Vogue.

Amazon founder, Jeff Bezos, and author wife of 25 years, MacKenzie, to divorce https://t.co/OUVRejDZaz by @riptari pic.twitter.com/4YzfruPOTJ — TechCrunch (@TechCrunch) January 9, 2019

Šmokljan ili ne, sposobnost i smisao za biznis mu nitko ne može osporiti. Bezos je u D.E. Shaw & Co počeo raditi 1990. godine, a do 1994. godine, odnosno s navršenih 30 godina već je imenovan na poziciju višeg zamjenika direktora u firmi. No, Bezos je imao druge planove.

Svoju ideju za pokretanje vlastitog biznisa, online knjižare Amazon, ispričao je supruzi. Iako ona sama i nije bila poduzetnički tip, McKenzie je prepoznala strast u glasu kada joj je Jeff pričao o svojim planovima za Amazon i odlučila ga podržati u ostvarenje njegovog sna. Par je dao otkaz i preselio se u Seattle.

Prva zaposlenica Amazona

Poslovni plan za pokretanje firme navodno je pisao po putu iz New Yorka za Seattle. Prvi ured Amazona, kao i kod mnogih drugih internetskih divova koji danas vrte milijarde dolara bila je smještena u garaži kuće s jednom spavaćom sobom koju su iznajmili u Seattleu.

MacKenzie je bila jedna od prvih zaposlenica i za tvrtku je radila računovodstvene poslove. Prva investicija za pokretanje biznisa stigla je od njegovih roditelja, koji su u Amazon uložili 300.000 dolara. Bezos je bio oprezan, pa je mnoge investitore upozoravao da postoji 70 posto šanse da Amazon propadne.

Bankrot se nije dogodio, a svatko tko je uložio u Amazon nije požalio. Od online knjižare postao je platforma na kojoj osim knjiga možete kupiti sve, od igle do lokomotive, a do 2013. godine postao je najveća internetska trgovina na svijetu.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U međuvremenu, par je dobio četvero djece, a iako su bili vlasnici jednog od najuspješnijeg internetskog biznisa, i dalje su djelovali kao sasvim obična obitelj. Iste te 2013. McKenzie je i dalje u Hondi prvo odvela djecu u školu, a nakon toga Jeffa na posao.

Nakon uspjeha Amazona, posvetila se knjiiževnosti

Bezos je u javnosti percipiran kao obiteljski čovjek, koji nikad ne propušta doručak s obitelji pa nikad ne dogovara poslovne sastanke rano ujutro.

- Oni su toliko normalna, povezana obitelj da je to gotovo abnormalno - izjavio je obiteljski prijatelj Danny Hills za Vogue.

McKenzie se povukla iz Amazona i započela književnu karijeru. Kada bi osjetila potrebu za pisanjem, povukla bi se u svoj stančić i tamo piše dok djeci ne završi škola. McKenzie je izjavila da sve što napiše davala je suprugu na čitanje i rekla da je on njezin najbolji čitatelj.

- Otkaže sve što je taj dan imao u planu samo kako bi pažljivo pročitao što sam napisala - kazala je MacKenzie.

MacKenzie je, kao i Bezos diplomirala na prestižnom Princetonu, a mentorica joj je bila dobitnica Pulitzera i Nobela Toni Morrison. Napisala je dvije knjige: The Testing of Luther Albright, objavljene 2005. godine, za koju je osvojila American Book Award. Drugi roman Traps izašao je 2013.

Ako MacKnezie Bezos doista dobije pola imovine, s 68 milijardi dolara bit će peta najbogatija osoba na svijetu