Prva šapa države: Pas, mačka ili Pantovčak bez ljubimaca?

Hoće li Kika nastaviti nesmetano lajati Pantovčakom ili će je zamijeniti maltezerica Frida? Postoji mogućnost i da daljnjih pet godina prvi ured države ostane lišen ljubimaca ako ondje dođe Zoran Milanović.

Predsjednički kandidati možda još nisu istaknuli svoje programe, ali zato su se neki pobrinuli da upoznamo njihove kućne ljubimce. Da se ne bi drugi psi i mačke osjetili kao ljubimci drugoga reda, provjerili smo tko su četveronožni članovi obitelji kandidata za Pantovčak.

Od beskućnice do 'prvog psa'

Kika je među njima najpoznatija jer ju je ipak udomila aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. U mješanku labradora i terijera zaljubila se na prvi pogled kad ju je ugledala tijekom posjeta Skloništu za životinje u Virovitici. Od tada Kiku zovu i “prvim psom”, koja uz predsjednicu provodi većinu vremena.

Da ima poseban status u obitelji, predsjednica je pokazala kad joj je u ožujku na Facebooku čestitala rođendan uz popratni video s Kikinim slikama. S obzirom na to da Kolinda rijetko članove obitelji na takav način izlaže javnosti, uz spomenutu objavu, pamtimo javno iskazivanje emocija kćeri kad ju je ispratila na Harvard. To najbolje govori koliko joj je stalo do Kike. Njezin ljuti konkurent Miroslav Škoro isto ima razigranu kujicu koja se trebala zvati Davor po Gopcu. Bišonku je dobio 2010. i odmah se zaljubio u nju.

- Oduševio sam se kad sam je dobio. Nikad nisam imao nijednog psa jer mi mama to nije dopuštala. A onda sam dobio malenog bišona, bolonjskog psića, i jako ga zavolio. Naime, prije mi je to bilo nezamislivo, no Frida čak spava u mojem krevetu. Ona mi je novi antistres, a nazvao sam je po Gopcu. Istina, htio sam da se zove Davor, ali ženka je... Pa sam je nazvao Frida – nasmijano je pričao Škoro Večernjem listu 2012.

Proteklog tjedna Fridu je ponovno predstavio javnosti kad je putem Facebooka čestitao Svjetski dan zaštite životinja. Pitali smo i tko će Zorana Milanovića pratiti na Pantovčak ako osvoji izbore. Nitko, što se životinja tiče.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

'Ljubimci su privatna stvar'

- Zoran Milanović smatra da su kućni ljubimci privatna stvar i da se vlasnici o njima trebaju brinuti, a ne ih koristiti za promociju - pojasnio nam je njegov glasnogovornik. Mislav Kolakušić nam, kao što je postalo uobičajeno, ne odgovara na pozive i upite pa ne znamo ima li kućnog ljubimca, no zato je kandidatkinja STARTA Dalija Orešković rado podijelila fotografije svoje zapadnoškotske terijerke Lune.

Odluka o nabavci kućnog ljubimca zapravo je odluka o odabiru određenog načina života. Posebice to vrijedi za pse o kojima mislim da su duboko emotivna i inteligentna bića. Psi se snažno vežu uz svojega vlasnika i svoju obitelj te su potpuno ovisni o našoj pažnji i brizi, priča nam Orešković kako gleda na kućne ljubimce. Kaže da Luna nije nametljiva i da je promatra dok obavlja kućanske poslove ili čita djeci priče.

Predsjednički kandidat stranke DESNO Anto Đapić na poklon je 2006. dobio mađarskog pulija od Viktora Orbana. Dao ga je bratu Željku koji ga obožava već 14 godina.

- Išla je delegacija s Ivom Sanaderom u Mađarsku na dogovor oko EP-a u nogometu, a Orban nam je poklonio štence. Ja sam svojega dao bratu Željku. Često ga posjećujem. Naš Mali pas, kako smo ga nazvali, nikad nije išao na izložbe iako su mu majka i otac bili svjetski i europski prvaci - kaže nam Đapić. Na spomen Malog psa njegov brat Željko niže anegdote i doslovce ga obožava.

- Ne mogu vam opisati koliko uživam u njemu. Imao sam PTSP, no kraj njega mi nikakvi lijekovi nisu trebali. Koliko sam čitao, ti psi su nekad čuvali bikove, no ovaj moj ne može čuvati ni sam sebe - priča nam nasmijano Željko Đapić. Mali pas iz Mađarske je došao s imenom Jene, no nikad ga tako nisu zvali.

- On će 1. 12. napuniti 14 godina. Kad je došao, nazvali smo ga Kiper, kao čuvar, no na kraju se samo odazivao na Mali pas i tako je ostao. Moj sin je odrastao uz njega, dana se s njime unuk igra. Nakon njega više nikad neću imati psa jer mi je i pomisao da će otići preteška. Evo, već mi suze kreću - kaže Željko. Nezavisni kandidat, ekonomist s američkog sveučilišta Princeton Dejan Kovač, prije rata je imao mnogo životinja i ljubimaca, no njemački ovčar Beny imao je posebno mjesto u obitelji. Doživio je 18 godina, a njegov odlazak mu je bio toliko bolan da više nije htio imati psa, - Danas imamo dvije mace Tigi i Macu. Dolutale su nam pa smo ih udomili - kaže Kovač.

Zaljubljen u Fridu

Bišonka Frida je najveći Škorin fan jer ga prati u stopu, a i spava u njegovoj postelji. Dobio ju je prije devet godina i od tada su nerazdvojni. Škori je to prvi pas u životu jer kaže da mu mama prije nije dopuštala imati ljubimca.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kolindina Kika

U mješanku labradora i terijera zaljubila se na prvi pogled kad ju je ugledala tijekom posjeta Skloništu za životinje u Virovitici. Od tada Kiku zovu i “prvim psom”, koja uz predsjednicu provodi većinu vremena.

Foto: PIXSELL

Luna prije obitelji

Dalija je svoju zapadnoškotsku terijerku nabavila prije 11 godina, kad je živjela kao samac. Poslije su došli suprug i dvije kćeri, a Luna je i dalje ostala najbolja prijateljica koja s njom ispija prvu jutarnju kavu.

Bandićev Rudi

Ipak je najpoznatiji pas među političarima. Ako se Bandić slučajno odluči ući u bitku za Pantovčak, Rudi će biti spreman pratiti gazdu gdje treba. Ionako je s njim na jutarnjem trčanju i vidno je patio kad je gazda bio mjesec dana u Remetincu.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

‘Macoljubac’

Dejan Kovač nikada nije prežalio svoj Benija, njemačkog ovčara uz kojeg je odrastao 18 godina. Zbog toga dana ima dvije mačke Tigi i Macu koje su same došle pred njegov prag pa su ih on i supruga udomili. Djeca se rad igraju s njima no većinu vremena slobodo šeću.

Đapićev mali pas

Anto Đapić na poklon je dobio mađarskog pulija od Orbana kada i Sanader 2006. Poklonio ga je bratu Željku koji se od tada ne odvaja od Malog psa, kako su ga nazvali. Kaže da mu je on bio lijek od PTSP-a.

Tema: Hrvatska