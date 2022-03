Prvak HNL-a pomaže Ukrajini: Dolaze nam i djeca bez roditelja

Situacija je jako teška, iz dana u dan sve je teže. Civili obično idu koridorima na svoju odgovornost do granice s Rumunjskom, Mađarskom, dalje u Europu. Primamo ih dosta, pretežito su majke s malom djecom, bake i djedovi, rekao nam je Ivica Pirić (45), počasni konzul Ukrajine u Hrvatskoj, koji se od početka humanitarne krize posvetio zbrinjavanju izbjeglica koje dolaze u Hrvatsku i slanju pomoći u Ukrajinu.

Bivši nogometaš Hajduka i član šampionske generacije NK Zagreba 2001/02. otišao je nedugo nakon toga u Kijev, gdje je proveo šest sezona nastupajući za Arsenal (uz jednogodišnju posudbu u Hajduku), kluba u kojem je kasnije postao predsjednik i suvlasnik. Preko Trogira, karijeru je zaključio u RNK Splitu 2010.

Pirić je bio aktivan i u ratu u Donbasu od 2014., pomogao je u smještaju djece iz istočne Ukrajine, organizirao ljetovanje za oko 300 djece u Omišu. I ovaj put je aktivan.

- Ima dosta djece koja su došla bez roditelja, a oni su ostali braniti domovinu. Teško je gledati tu djecu, pokušavamo im pomoći koliko možemo da ne misle na to. Jako su tužni i razočarani, puno ih ne zna što se događa, nisu toga svjesni - kazao je Ivica Pirić gostujući u studiju 24sata.

Puno ljudi iz Hrvatske se ponudilo, pojedinci, velike firme, privatni smještaj, hoteli... U četvrtak je za Ukrajinu krenula i pošiljka medicinske opreme za ranjenike.

- Pokušavamo zbrinuti sve ljude. U danu ih zna doći 10, nekad i 40. Tko me nije poznavao, pronašao me preko internetskih stranica, radi moj konzulat u Splitu. Na sve moguće načine se borimo da ih smjestimo i omogućimo im donekle normalan život. Puno rade i ministarstvo i Vlada. Ljudi odlaze iz Odese, Dnjepra, Kijeva... Svjedoci smo i da ih je puno poginulo prilikom izlaska iz gradova - kazao je Pirić i dodao:

- Nema poštovanja dogovora od ruske strane, konstantno su veliki problemi. Mariupolj je grad s 350.000 ljudi koji su bez hrane, djece i starci su tamo, može postati jako velika tragedija ako se to ne riješi. On trpi najveća granatiranja, mislim da je to povezano s brigadom Azov koja ima bazu tamo. Noćas su bombardirali i Lavov i Kijev.

- U sedam godina kako je krenula invazija Ukrajina nijednom akcijom nije pokušala vratiti okupirani teritorij, nego mirnom integracijom riješiti taj problem. Organizirali su niz sastanaka, pa i ja sam sudjelovao na nekima između Hrvatske i Ukrajine gdje su uključivali neke poput Vesne Škare Ožbolt koji su radili na integraciji hrvatskog Podunavlja. Putinovo obraćanje u kojem je najavio rat je laž, obmana. Svi vjerujemo da taj režim dolazi kraju i da se neće ponoviti, da ne stradavaju nedužni civili. Ovo se pretvara u veliku katastrofu - rekao je.

Hoće li se sastankom Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog početi rješavati problemi i zaustaviti sukob?

- To svi očekujemo, da se vrate za stol i mirnim putem pokušaju naći rješenje. Ukrajina vodi obrambeni rat, nije išla u Rusiju osvajati teritorij, nego brani dom. Rusi nisu napravili rezultat koji su očekivali. Nadamo se da će do sastanka doći, da će agresija stati i da će naći dobro rješenje za obje strane. Inače ovo ide prema epilogu kakav je bio nakon Prvog i Drugog svjetskog rata.

