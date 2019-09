Škola nije prijavila incident! Prvašić teško ozlijedio prvašića

Prvašić iz jedne osnovne škole u Kninu toliko je jako udario dječaka iz razreda da mu je puknuo mišić.

Učeniku se u nozi stvorio hematom, došlo je do mišićnog okoštavanja i dijete je na kraju moralo na operaciju. Ozlijeđeni dječak od travnja nije otišao na nastavu, a inspekcija Ministarstva obrazovanja utvrdila je propuste škole u slučaju utvrđenog nasilja nad djetetom. Kako se čini, ovo nije jedini takav slučaj. Lokalni portal Feral News je u posjedu dokumentacije koja dokazuje da škola u ovom slučaju nije ispravno reagirala.

Foto: Privatna arhiva

U srijedu, 3. travnja ove godine, tijekom školskog izleta, učenik prvog razreda ove osnovne škole zaletio se i udario drugog učenika u mišić natkoljenice (identiteti učenika poznati redakciji). Noga je počela oticati, puknuo je mišić te je došlo do mišićnog okoštavanja i, naposljetku, operacije. Naime, dječaku je dijagnosticiran traumatski osificirajući miozitis, odnosno oblik upale kod koje se u mišićima talože kalcijeve kosti pa oni postaju tvrdi poput kosti. Nakon odstranjivanja tog tkiva morao je na rehabilitaciju, a dječak još, više od pet mjeseci od udarca, ne ide u školu. Foto: Privatna arhiva

Više roditelja se već ranije žalilo medijima na nasilje u toj školi. Za ‘Provjereno’ su rekli kako škola poduzima malo ili ništa da se situacija promijeni. Otac problematičnog dječaka, na kojeg se roditelji žale, tad je ispričao kako mu sin ode na stručnu službu u školi, a oni mu kažu: “Budi dobar, evo ti čokoladica, vrati se nazad”.

Stvar se nije pomakla s mrtve točke sve dok majka ozlijeđenog dječaka nije obavijestila policiju, pučku pravobraniteljicu i Ministarstvo obrazovanja, koje je poslalo inspekciju u osnovnu školu.

U izvješću inspekcije datiranom od 9. kolovoza ove godine utvrđeno je da “škola nije poduzela sve radnje, odnosno nije izvijestila sva nadležna tijela u slučaju utvrđenog nasilja, pa je stoga Školi rješenjem naređeno otklanjanje navedenih nepravilnosti”.

Razgovarali smo s majkom ozlijeđenog učenika koji već mjesecima propušta nastavu. Ona teško optužuje ravnateljicu škole za nemar i kršenje propisa.

- Taj dječak je od početka škole tukao djecu u cijelom razredu. Mi smo roditelji u suradnji s učiteljicom pisali školskoj stručnoj službi što se događa u razredu.

Sin mi je do tada već imao razbijeni nos, usta i arkadu. Taj dječak ga je nogama šutirao u trbuh. Nisam jedina, već su jedni roditelji dolazili u stručnu službu, a tamo su im rekli da nemaju vremena - govori nam potresena majka i opisuje što se dogodilo nakon napada.

Dječak je više puta bio podvrgnut punkciji, a zatim i operaciji. Sad stalno odlazi na ultrazvuk kako bi spriječili novu kalcifikaciju mišića.

- Došlo je do puknuća mišića i izljeva krvi. Triput je punktiran u Šibeniku, a onda je hitno u Splitu operiran jer mu se u mišiću stvorila jedna ‘kost’ od 11 centimetara, a druga od pet centimetara. Još je u fazi oporavka, na bolničkom tretmanu, te ga stalno vozim na ultrazvuk jer će morati opet na operaciju ako se stvori novi kalcifikat - priča nam majka.

- Ne mogu ga pustiti u školu da ga ovaj ne ubije. Tri dana prije kraja škole prebio je drugo dijete. To se konstantno događa. Učiteljica nam je rekla da ne može garantirati za našu djecu, kaže kako nikad nije imala sličan slučaj.

Dječak u strahu

Njegov otac je rekao kako dječaka odvedu u stručnu službu, tamo mu daju čokoladicu i vrate ga u razred. Ravnateljica mi je lagala da je sve napravila, da je obavijestila socijalnu službu i policiju te me uvjeravala da pravilnik ne postoji. Na kraju sam ja obavijestila policiju, pučku pravobraniteljicu i Ministarstvo obrazovanja. Poslala sam im mail 31. svibnja, noć uoči operacije, i onda su poslali inspekciju u školu, koja je utvrdila propuste - priča dječakova majka.

- Kad sam otišla obavijestiti ravnateljicu da će mi mali ići na operaciju, rekla mi je kako to nije njezin problem i da ona ionako ni za što ne može snositi odgovornost. To je bilo dan uoči operacije. Isto to je ponovila u zbornici. Kolege koji su bili prisutni zvali su mojega muža, inače prosvjetnog radnika, da mu to kažu - dodaje.

- Sin mi je od 3. travnja kod kuće, još otkad je dobio udarac jer mi je doktor rekao da pustim školu i brinem se za dječakovu nogu. Sad je na tretmanu kod psihologa, u strahu je. Plakao je i nije spavao, pitao me zašto mu je drugi dječak to napravio. Možete misliti kako to boli, kako je kad se djetetu rade punkcije - priča nam majka koja ne namjerava odustati dok se situacija ne ispravi.

Ravnateljica sve negira

Nazvali smo i ravnateljicu škole. Nije bila raspoložena za razgovor.

- Ne želim vam ništa reći, neka institucije odrade svoj posao. Žao mi je što se radi o djeci - rekla nam je ravnateljica.

Kad smo joj rekli da imamo izvješće inspekcije koja otkriva kako nije poduzela sve što je trebala, rekla nam je kako to nije istina.

- To nije točno, ne shvaćam o čemu govorite. Nemam komentara, ja imam drugu dokumentaciju - kratko je odgovorila.

Upitali smo je kakvu dokumentaciju ima, a ona nam je poklopila slušalicu.

Oštra osuda Ministarstva

Obratili smo se zatim i Ministarstvu obrazovanja, opisali im situaciju i zamolili ih za pojašnjenje.

- Podnesak majke učenika vezano uz vršnjačko nasilje u Kninu zaprimljen je 31. svibnja 2019. i istog dana je pokrenut inspekcijski nadzor. Nadzorom je utvrđeno da je učeniku prvog razreda Škole izrečena pedagoška mjera zbog neprimjerenih oblika ponašanja prema drugim učenicima te da je isti učenik kontinuirano u tretmanu stručne službe Škole i Centra za socijalnu skrb. Međutim, nadzorom je utvrđeno da je Škola propustila prijaviti svim nadležnim tijelima utvrđeni slučaj nasilja nad drugim učenikom pa je stoga Školi naređeno da otkloni utvrđene propuste u radu. Na temelju navedenog, nipošto se ne može utvrditi da Škola nije poduzimala ništa u konkretnom slučaju, nego da su utvrđeni određeni propusti u radu koji su otklonjeni po mjerama iz rješenja Prosvjetne inspekcije.

Prevencija nasilja

Konačno, Ministarstvo ne tolerira i oštro osuđuje sve oblike nasilja, što potvrđuje i brza intervencija Prosvjetne inspekcije u konkretnom slučaju, ali uz napomenu da je u ovom i u svim drugim slučajevima potrebno pružiti adekvatnu pomoć i žrtvi i počinitelju nasilja - napisali su.

- Pitanja nasilja u školama nisu samo u domeni sustava odgoja i obrazovanja, pa je logično da se nameće potreba međusektorske suradnje svih relevantnih tijela kako bi se prevenirali različiti oblici nasilja u školama. U cilju suočavanja s problemom nasilja, Ministarstvo je pripremilo Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama. Ovim Akcijskim planom namjera je uskladiti i unaprijediti hrvatski zakonodavni okvir prevencije nasilja u školama, ostvariti sustavno prikupljanje i obradu podataka koji su relevantni za prevenciju nasilja u školama, poboljšati kvalitetu i praćenje te povećati broj verificiranih školskih programa prevencije nasilja koji se provode u školama, osigurati sustavne mjere potpore prevencije nasilja u školama učenicima, učiteljima roditeljima/skrbnicima, osigurati pretpostavke za ostvarenje nulte tolerancije na nasilje u školama te provesti medijsku kampanju o nultoj toleranciji na nasilje u školama - stoji u odgovoru Ministarstva.