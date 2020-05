Prvi im je put: Raspudić, Drele, Pervan i Nogalo love glasove...

Na predstojećim parlamentarnim izborima vodit će se bitka za svaki glas, a neke stranke pokušat će glasove osvojiti s novim, za sada još uvijek neokaljanim licima. HDZ-ov džoker je, nakon što ih je napustio vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, umirovljeni general Mladen Markač. S njim se trenutno vode pregovori da bude nositelj njihove liste u drugoj izbornoj jedinici, a posebno ga, tako se barem priča, nagovara da pristane kolega general Tomo Medved. Prema informacijama 24sata Markač još nije pristao, ali nije rekao ni izričito- ne. Ljudi poput njega i generala Ante Gotovine uvijek su zanimljivi HDZ-u jer se pretpostavlja da uživaju velike simpatije naroda. Upravo zato je još 2015. godine, tadašnji šef Tomislav Karamarko također imao isti plan, Markača na listi HDZ-a. Tada je Markač poslao odbijenicu na Trg žrtava fašizma, a general Gotovina dao je podršku slikajući se s Karamarkom u Zadru. No, to im na kraju nije bilo dovoljno za pobjedu pa su se vodili dugotrajni pregovori s Mostom oko formiranja nove Vlade.

Što se tiče Mosta koji se tik pred izbore počeo osipati, njihov glavni adut bit će Marija Selak Raspudić koju ćemo kao nezavisnu kandidatkinju gledati na njihovoj listi. Marija Selak Raspudić po struci je filozofkinja i bioetičarka, ali javnosti je poznatija kao supruga političkog kolumniste Nina Raspudića.

- Postoje trenuci, a ovo teško i otuđeno proljeće zasigurno je jedan od takvih, kada se svaki slobodan građanin ove zemlje pita treba li i dalje podnositi pasivnu zloporabu vlasti ili se treba i sam aktivno uključiti u političke procese te ponuditi svoje znanje, sposobnosti i vještine na raspolaganje građanima svoje zemlje- izjavila je Marija Selak Raspudić. Dodala je da je Most prepoznala kao poštenu stranku, usmjerenu prema budućnosti. Pitanje je samo koliko Mostu glasova može donijeti relativno nepoznata Marija Selak Raspudić, a istovremeno se osiromašio za Ines Strenju Linić, Slavena Dobrovića, Ružicu Vukovac i Vladu Marića koji su napustili stranku. Stoga je krajnje neozbiljno kada Nikola Grmoja govori o novim političkim kapitalcima koji će ‘podebljati’ Most na izborima.

Domovinski pokret Miroslava Škore omogućit će,pak, ulazak u politiku dosadašnjim zabavljačima Željkom Pervanom i Davorom Dretarom Dreletom. Pervan je i do sada radio sa Škorom, snimajući komične skečeve, a za to bi trebao biti nagrađen prvim mjestom na listi u petoj izbornoj jedinici.

- Ja sam uz Škoru iz nekoliko razloga. Prvi razlog je što poznam čovjeka, jako ga dobro poznajem. Poznam ga čak više nego što bi on htio da ga poznajem i to mi daje nadu. Ima srce, dušu, intelekt i jednostavno mi odgovara - rekao je nedavno komičar Željko Pervan. Ni Davor Dretar Drele neće ostati ništa niže pozicioniran od Pervana, on će nositi listu u trećoj izbornoj jedinici. Za sada, jedini njegov politički istup zbio se nedavno u Križevcima kada je kao voditelj proslave neke tvrtke prozvao Josipa Đakića, HDZ-ovca i šefa HVIDRA-e, koji je sjedio u publici. Prema onome što je objavljeno, Drele je rekao da mu uz ljude poput Đakića nije do šale.

Novo lice na ovi izborima je svakako bivši ravnatelj zagrebačkog Srebrnjaka Boro Nogalo koji će se naći na listi Stranke s imenom i prezimenom. Njega je Bandić smijenio nakon što je iz europskih fondova dobio 60 milijuna eura za Srebrnjak.

-Ono što je tu bitno, bolnica je pred gašenjem. Kada dođete do zida, kada ste toliko uložili i to se gasi zbog privatnih,osobnih i lukrativnih interesa, morao sam se uključiti u politiku, a nisam htio ući u nijednu službenu politiku jer su doveli Srebrnjak do ove faze- rekao je Nogalo.