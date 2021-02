Nakon sve češćih upita građana i medija Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je priopćenje u kojem ističu da su prema Planu kojeg je usvojila hrvatska Vlada, prve prioritetne skupine za cijepljenje zdravstveni djelatnici te korisnici i zaposlenici smještaja u ustanovama socijalne skrbi. Cijepljenje ljudi starije životne dobi i ljudi s kroničnim bolestima, koje mogu predstavljati uvećani rizik za razvoj težih oblika bolesti COVID-19, predviđeno je u drugoj fazi cijepljenja.

Prenosimo priopćenje u cijelosti.

"Provedba plana cijepljenja građana Hrvatske protiv covid-19 odvija se, kao i u ostalim zemljama članicama Europske unije, u okolnostima usporenih isporuka i smanjenog broja doza cjepiva od prvobitno planiranih, dogovorenih i ugovorenih s proizvođačima. Uz to, produljilo se vrijeme registracije cjepiva proizvođača AstraZeneca pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA), a upravo tog je cjepiva Hrvatska naručila najviše. Otvaranje javnih rasprava o učinkovitosti tog cjepiva na različite dobne skupine i njegovim indikacijama doprinijelo je oklijevanju građana iz prioritetnih skupina da se blagovremeno prijavljuju za cijepljenje. Sve to imalo je izravnog učinka na ukupno usporavanje cijepljenja, kao i izvanredno neplansko žurno cijepljenje građana Sisačko-moslavačke županije i drugih osoba iz cijele zemlje koje su sudjelovale u pomoći na otklanjanju posljedica snažnog potresa koji je pogodio to područje krajem lanjske godine.

Radi sve češćih javnih propitivanja odvijanja programa cijepljenja, te upita medija, a s ciljem cjelovite informiranosti svih građana, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, kao nositelj provedbe plana cijepljenja hrvatskih građana protiv covid-19, ističe da su, Planom usvojenim od strane hrvatske Vlade, prva prioritetna skupina za cijepljenje zdravstveni djelatnici, te korisnici i zaposlenici smještaja u ustanovama socijalne skrbi, dok je cijepljenje osoba starije životne dobi i osoba s kroničnim bolestima koje mogu predstavljati uvećani rizik za razvoj težih oblika bolesti COVID-19 predviđeno u drugoj fazi cijepljenja. Važno je naglasiti da je glavni cilj u borbi protiv COVID-a što prije i što sveobuhvatnije procijepiti rizične skupine, a potom i svu populaciju iznad 18 godina. Pri tome trebamo napraviti što god možemo da se smanje ili izbjegnu preklapanja imajući u vidu činjenicu da je ponekad važnije cijepiti nekoga iz druge skupine prioriteta jer ima visoki rizik za tešku bolest nego osobe u prvoj prioritetnoj skupini koje su mlade i zdrave.

Trenutno dostupna cjepiva imaju određene specifične uvjete u pohrani i primjeni, što utječe na planiranje i provedbu cijepljenja. Cjepiva proizvođača Pfizer/BioNTech u svakoj bočici sadrže šest doza koje se moraju primijeniti u roku 6 sati ako se bočica drži u hladnjaku ili u roku od dva sata ako se bočica drži na sobnoj temperaturi. U bočici tvrtke Moderna je 10 doza cjepiva koje sve treba iskoristiti u roku 6 sati. Bočica cjepiva AstraZeneca također sadrži 10 doza. Prigodom provedbe cijepljenja može se dogoditi da osobe naručene za cijepljenje ne dođu ili ne mogu primiti cjepivo zbog nekih medicinskih razloga (povišena tjelesna temperatura, potvrđena alergija i sl.) U takvim situacijama, posebice ako je pri kraju rok trajanja doze cjepiva zbog ranije navedenih razloga ili se radi o popodnevnim ili večernjim satima, kada nije moguće učinkovito organizirati dolazak osobe za cijepljenje iz neke od prioritetnih skupina, razumno je, zdravstveno i ekonomski opravdano, tim cjepivom cijepiti osobu ili osobe koje ne spadaju u neku od navedenih prioritetnih skupina. Bacanje cjepiva u takvim situacijama predstavlja nenadoknadivu štetu.

Svim punoljetnim hrvatskim građanima osigurano je besplatno cijepljenje protiv covid-19. Dionici tog procesa na svim razinama u zemlji ulažu napore da se što prije osiguraju dostatne količine cjepiva za učinkovitu provedbu zaštite zdravlja. Uspješnom ostvarenju tog cilja od zajedničkog nacionalnog interesa može pridonijeti svaki građanin pravodobnim prijavljivanjem za cijepljenje svojem liječniku, zdravstveni djelatnici aktivnim uključivanjem u pripremu i provedbu programa, sredstva javnog komuniciranja i novinari svojim izvještavanjima u stvaranju poticajne atmosfere u društvu i među građanima o budućim učincima cjepiva na zaštitu zdravlja i stvaranje uvjeta za kvalitetniji društveni i gospodarski život građana i zemlje u cjelini.

Radi otklanjanja svih nedostataka i manjkavosti utvrđenih u dosadašnjoj provedbi cijepljenja Hrvatski zavod za javno zdravstvo opetovano je uputio svim sudionicima programa cijepljenja u cijeloj zemlji dodatne detaljnije upute o načinima pripreme, organizacije i provedbe cijepljenja u skladu s usvojenim Planom cijepljenja na nacionalnoj razini. Tako bi se u budućnosti trebale izbjeći sve nejasnoće, nepravilnosti, nedosljednosti i eventualne zloupotrebe, od kojih je nekoliko u dosadašnjem tijeku procesa cijepljenja bacilo sjenu na svu učinkovitost hrvatskog javnozdravstvenog sustava u borbi s najvećom svjetskom pandemijom modernog doba, čiji rezultati Hrvatsku smještaju među uspješnije zemlje Europske unije.Do kraja ožujka očekujemo više od 600 tisuća doza, što znači da će se moći procijepiti znatno veći broj građana nego dosada."