Prvi put u povijesti! U Saboru će biti dva kluba zastupnika koje će voditi dva bračna para...

Nino Raspudić napušta Most, a sa svojom suprugom Marijom Selak Raspudić će djelovati kao nezavisni zastupnici u Saboru. To znači da će biti izvan saborskog kluba Mosta, pa će morati osnovati svoj klub zastupnika. Za to im nedostaje još jedan zastupnik, ali vrlo vjerojatno će ga naći. Klubovi zastupnika imaju više prilike za izlaganje u Saboru, pravo i na prostorije, pa se zato svi nezavisni trude ući ili osnivaju svoje klubove.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:53 Zagreb: Supružnici Raspudić uživaju u torti tijekom dočeka izbornih rezultata u stožeru Mosta i partnera | Video: 24sata/pixsell

S druge strane, u Sabor je ušao i bračni par Ivica i Marijana Puljak. Njihova stranka Centar je koalirala sa SDP-om, ali nam je potvrđeno iz stranke da će svakako osnovati svoj zastupnički klub kada ispregovaraju treću osobu. To im daje veću vidljivost nego da ostanu u klubu sa SDP-om.

Iz stranke su nam rekli i da gradonačelnik Splita Ivica Puljak još nije odlučio hoće li u Sabor ili će svoje mjesto prepustiti nekome drugome. Ako odluči konzumirati svoj mandat, prvi puta u povijesti ćemo imati dva saborska kluba zastupnika u kojem će glavnu riječ voditi bračni parovi.