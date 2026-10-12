Prvi razred osnovne škole nije završilo čak 166 učenika...

Učenici u Hrvatskoj prošle školske godine (2025/2026.) prikupili su 38,597.623 sata izostanaka, od kojih je većina opravdana - 37,882.571. Neopravdana su 715.052 sata.

U usporedbi sa školskom godinom 2024/2025., broj izostanaka smanjio se za više od milijun, no i dalje ispada da je izostanaka po učeniku gotovo 90. To bi značilo da je baš svaki učenik u Hrvatskoj u prosjeku izostao dva tjedna iz škole. Nova statistika Školskog e-Rudnika pokazuje kako je mnogo najviše opravdanih izostanaka u Gradu Zagrebu, 93,73 po učeniku, te u Istarskoj županiji, 90,80 po učeniku.

Najmanje opravdanih izostanaka bilježe učenici u Međimurskoj županiji, 68,81, no istodobno, u toj županiji je i najviše neopravdanih izostanaka. Najmanje neopravdanih imaju učenici u Krapinsko-zagorskoj te Ličko-senjskoj županiji.

I dalje roditelji mogu opravdati tri dana

Najmanje opravdanih izostanaka je, uz Međimursku, u Karlovačkoj (70,05) te u Požeško-slavonskoj županiji (70,74). Ovakve brojke, kao i godinama prije, uglavnom su rezultat Pravilnika o pedagoškim mjerama, koji i dalje propisuje da roditelji mogu opravdati do tri dana izostanka učenika. Unatoč zahtjevima škola, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nije se odlučilo na promjenu zbog negodovanja obiteljskih liječnika.

Dio roditelja zloupotrebljava ovu mogućnost, pa učitelji i nastavnici otvoreno govore kako dio učenika uredno izostaje uoči testova, a nitko se više i ne obazire na opravdane izostanke zbog putovanja i slično.

Hrvatski učenici i dalje imaju nerealno dobre ocjene. S odličnim uspjehom lani je godinu završilo 47,35% učenika (209.223), a s 5,0 su prošla 71.272 učenika (16,13%). Najviše učenika s najboljim prosjekom dolazi iz Zagreba i Zagrebačke županije.

Najviše padaju prvi srednje

Inače, prošlu školsku godinu nije prošlo 3326 učenika, najviše ih je "palo" upravo 1. razred srednje - 1062, dakle trećina svih učenika koji nisu prošli. Prvi razred osnovne škole nije uspjelo završiti 166 učenika, što je malo manje nego godinu prije. No posljednjih godina prvi razred mora ponavljati 150-160 đaka. Najviše prvašića ponavljača, po 28, dolazi iz Međimurske županije te Grada Zagreba. Najmanje učenika ponavlja završni razred srednje škole, njih manje od 70.

Zanimljiva je i statistika koja uspoređuje izostanke i prosjeke. Naime, najviše izostanaka imaju učenici s najlošijim ocjenama i obrnuto - najmanje izostanaka imaju učenici s najboljim ocjenama.

U prošloj školskoj godini povećao se i broj pedagoških mjera, kaznenih je izrečeno 45.517, a pohvala je 135.063. Problem na koji upozoravaju nastavnici, a koji se i dalje ne rješava, je to što se pedagoške mjere, pa makar to bio i ukor pred isključenje, brišu završetkom školske godine. Dakle, pedagoške mjere nemaju dugoročniji učinak.