Roditelji iz Velikog Polja traže školu i vrtić: 'Zagreb mora brže postupati. Tražimo jasan plan'

Ubrzanu izgradnju osnovne škole i dječjeg vrtića od Grada Zagreba traže građani u Velikom Polju, prigradskom naselju u sastavu Zagreba. U ovom trenutku roditelji i djeca trebaju jasan plan, konkretne rokove i odluke koje će omogućiti da se projekt napokon počne provoditi bez daljnjeg odugovlačenja, navode.

Uvođenje jednosmjenske nastave u OŠ Velika Mlaka moglo bi otvoriti problem za velik broj učenika. Ako se kapaciteti na vrijeme ne osiguraju, dio djece mogao bi biti upućen u škole u Novom Zagrebu, poput OŠ Dugave ili OŠ Jakuševec, što bi značilo dulji put do škole i dodatne probleme za obitelji.

Roditelji ističu da djeca iz Velikog Polja trebaju školu i vrtić u svojoj blizini, a ne privremena rješenja koja opterećuju druge škole. Zbog toga traže da Grad Zagreb ubrza pripremu i realizaciju izgradnje osnovne škole i dječjeg vrtića u Velikom Polju. Od Grada traže i konkretan vremenski plan projekta te osiguravanje potrebnih sredstava i administrativnih uvjeta kako bi gradnja što prije krenula. Poručuju da je riječ o pitanju dostupnosti obrazovanja i svakodnevnog života djece i roditelja na tom području.

- Tražimo da Grad Zagreb bez odgode donese i objavi konkretan vremenski plan za početak i provedbu izgradnje osnovne škole i dječjeg vrtića u Velikom Polju te da poduzme sve potrebne administrativne i financijske korake kako bi se projekt žurno realizirao. Ova odluka nije samo pitanje infrastrukture, nego i pitanje jednakog pristupa obrazovanju i sigurnog, održivog svakodnevnog života za djecu i roditelje - navode.