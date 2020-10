Prvo cjepivo protiv korona virusa nam stiže već u prosincu

Europska komisija je s tvrtkom AstraZeneca, koja sa Sveučilištem u Oxfordu radi na cjepivu nazvanom Oxfordsko, ugovorila isporuku 300.000 doza po cijeni od 2,5 eura...

<p>Moguće je da će prve doze cjepiva protiv Covida-19 stići već krajem prosinca, piše <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/prva-cijepljenja-protiv-korone-vec-u-prosincu-evo-koliko-doza-stize-u-hrvatsku-15024350" target="_blank">Jutarnji list</a>.</p><p>Tu optimističnu vijest, u situaciji ponovno "pomahnitalog" koronavirusa diljem Europe, upravo su objavili neki britanski mediji koji tvrde da je vrlo izgledno da uz "privremeno odobrenje za uporabu" uskoro počne cijepljenje.</p><p>Ovi se planovi za skoro cijepljenje temelje na očekivanjima da će Oxfordsko cjepivo, čije je ispitivanje nedavno nakratko bilo zaustavljeno zbog nuspojava, imati ipak uspješne rezultate ispitivanja u trećoj fazi te da bi vrlo brzo moglo dobiti privremeno odobrenje.</p><h2>EU preuzima naknadu štete od mogućih nuspojava</h2><p>Pokažu li se točnima te informacije, to bi značilo da bi u zemljama EU prve doze tog cjepiva mogle stići krajem ove ili početkom sljedeće godine, uključujući Hrvatsku. Naravno, dotad će cjepivo morati dobiti odobrenje Europske agencije za lijekove bez čije dozvole ni Britanci ne mogu do kraja 2020. koristiti cjepivo.</p><p>Inače, Europska komisija je s tvrtkom AstraZeneca, koja sa Sveučilištem u Oxfordu radi na cjepivu nazvanom Oxfordsko, ugovorila isporuku 300.000 doza po cijeni od 2,5 eura, s tim da EU na sebe preuzima naknadu štete od mogućih nuspojava.</p><p>Hrvatska je od te količine rezervirala 1,5 milijuna doza, što bi sigurno bilo dovoljno da se od dolaska cjepiva u nekoliko mjeseci cijepi sva osjetljiva populacija - od starijih do kroničnih bolesnika, donosi Jutarnji list.</p>