'Prvo je planuo krov kuće, a onda je u trenu sve izgorjelo'

Miro Duvnjak iz sela Stankovići iznad Orebića najgore je prošao u strašnom požaru. Izgorjela mu je fasada kuće, garaža s brojnim strojevima, alatom...

Kako nam je rekao, šteta je veća od 50.000 eura. Duvnjak je ogorčen što njegova kuća nije obranjena unatoč svemu što je poduzeo.

- U trenutku požara tu nije bilo nikoga! Nije bilo ljudi, vatrogasaca, a nije bilo ni pritiska vode da se sami možemo obraniti. Ma kakav sustav... Izgradio sam kuću po projektu i vatrogasni put širok čak pet metara, a sami smo i sjekli okolno drveće kako vatra ne bi zahvatila kuću - ispričao nam je ogorčeni Duvnjak. Isto je ponovio i ministru Damiru Krstičeviću dok je obilazio zgarište.

- Nije branjeno gospodine Krstičeviću, ovdje nije bilo ljudi - rekao je Duvnjak ministru.

- Evo ja sam došao pomoći, popravit ćemo - tješio ga je Krstičević. Očajni Duvnjak kratko je rekao da je netko trebao doći noć prije, a potom otišao.

Tonka Violoni čija je kuća izgorjela u požaru kazala nam je da uopće nije mogla spavati, a vjerojatno ne bi niti da je bila u hotelu s pet zvjezdica.

Obećali im pomoći

- Počeo je gorjeti krov, a onda se proširilo. U trenu je sve izgorjelo. Hvala vatrogascima na nesebičnoj pomoći - kazao je suvlasnik te kuće Arman Akšamović. Ističu i susretljivost gradonačelnika koji im je obećao pomoći u obnovi kuće.

Ni Karlo Sabo nije noćas bio u svojoj kući. On i supruga Mirela noć su proveli gaseći vatru i natapajući teren. Plamen je bio preko njihove kuće. Dio noći proveli su i u automobilu jer je kuća bila puna dima.

-Malo smo gasili, malo odmarali. Natapali teren. Bila je besana noć, ali uspjeli smo spasiti kuću, ponajviše zahvaljujući vatrogascima koji su nekoliko puta dolazili tijekom večeri - rekao je Karlo Sabo. Popričali smo i s mještanima čije kuće nisu zahvaćene vatrom. Zadovoljni su napornim radom vatrogasaca.

- Mislim da su dali sve od sebe i da su napravili sve što su mogli obzirom na situaciju i vremenske prilike - komentirao je Petar Mustapić iz Stankovića. Razgovarali smo s Nedom Žutom, koji nije mogao suspregnuti suze.

Ministar: Sustav funkcionira

- Izgorjelo mi je oko 80 stabala maslina i dvije i pol do tri tisuće trsova vinove loze. Što da vam kažem, to je ogromna materijalna šteta, ali to je u prvom redu moj život. Umrijet ću prije nego to uspijem vratiti u prvobitno stanje - neutješan je bio Nedo Žuta. Unatoč četiri izgorene kuće, ministar Krstičević pohvalio je oko 300 gasitelja koji su se borili s vatrom. Naglasio je da je najvažnije da nije bilo ljudskih žrtava. - Sustav funkcionira i to je najvažnije, a naravno da na njegovom unapređenju treba stalno raditi - rekao je Krstičević.

Vatrogasci: Samo smo radili svoj posao

Obranili smo kuće i uspjeli lokalizirati požar. Zadovoljni smo, kažu Maro Dender i Antun Obradović, vatrogasci koji su dva dana gasili požar u brdima iznad peljeških mjesta Mokalo i Radešić.

Dodaju kako su umorni jer nisu spavali, ali ako bude potrebno, bit će ponovo spremni. Zahvalnost onih kojima su pomogli najveća im je plaća, pa ni ne spominju za koliko su sati premašili svoje radno vrijeme.

- Radili smo cijelu noć uz jak vjetar. Obranili smo kuće. Stigla je smjena - rekao nam je zapovjednik JVP Split Vinko Britvić čiji su vatrogasci gasili požar i sanirali požarište.

U Kuli Norinskoj i dalje teško

Od tri požara na području Dubrovačko-neretvanske županije najsloženije stanje je kod naselja Desne u općini Kuli Norinskoj, rekao je u srijedu popodne županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Požar kod mjesta Vojskog Dola u Konavlima jednim se dijelom širi, a onaj u Orebiću je pod kontrolom, ali stanje je vrlo zahtjevno zbog duge fronte u blizini kuća i hotela.

Simović je istaknuo kako je riječ o velikim požarima u kojima se "svako malo nešto zapali".

"Desne su najaktivnije. Stigle su nam dodatne vatrogasne snage i hrvatska vojska s 52 vojnika. Lokacija je u brdu na velikoj visini, a djeluje jedan kanader“, rekao je Simović.

Istaknuo je kako je požar u Konavlima samo dijelom zaustavljen jer se, ipak, nastavlja širiti. "Uskoro očekujemo dolazak kanadera kako bismo sanirali vrh brda i zaokružili požar. Riječ je o nepristupačnom terenu do kojeg ne možemo vozilima“, rekao je Simović.

Dodao je kako je požar kod Orebića još aktivan.

"U Orebiću zasad sve ide kako treba. Kanaderi trenutačno nisu potrebni, a održavamo isti broj vatrogasnih snaga“, izjavio je Simović.