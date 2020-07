Prvo korona pa bubonska kuga: Jeli meso svisca pa se zarazili...

Ruske vlasti pozvale su ovaj tjedan ljude da ne love i ne konzumiraju svisce nakon otkrića slučajeva bubonske kuge u dvjema susjednim zemljama

<p>Ruske sanitarne vlasti objavile su u srijedu da su počele kampanju testiranja populacija glodavaca u Burjatiji, pokrajini na granici s Mongolijom gdje su nedavno potvrđeni slučajevi bubonske kuge.</p><p>"Populacije glodavaca testirane su u zonama koje graniče s Mongolijom kako bi se otkrila prisutnost bakterije kuge", objavio je odjel ruske sanitarne agencije Rospotrebnadzor za Burjatiju na svojoj službenoj stranici. </p><p>"Rezultati seroloških, bakterioloških i testova PCR (lančana reakcija polimeraze) provedeni 2020. radi otkrivanja antigena kuge do sada su negativni", navodi agencija.</p><p>Preporučuje ipak turističkim agencijama "da obavijeste" putnike o rizicima povezanima s kugom. </p><p>Granice zatvorene zbog epidemije koronavirusa pa rizik širenja bubonske kuge prijeti iz mogućih epizootijskih ruskih žarišta u područja Altaja, zatim Bajkala te u sibirskoj Republici Tuvi, navodi agencija. </p><p>Bolest bi mogla biti uvezena putem glodavaca iz Kine ili Mongolije. </p><p>Ruske vlasti pozvale su ovaj tjedan ljude da ne love i ne konzumiraju svisce nakon otkrića slučajeva bubonske kuge u dvjema susjednim zemljama. Dva slučaja kuge potvrđena su prošli tjedan u mongolskoj pokrajini Khovd, a riječ je o braći koja su konzumirala meso svisca.</p><p>Treći slučaj u Mongoliji je petnaestgodišnjak dijagnosticiran u ponedjeljak.</p><p>Na sjeveru Kine, vlasti grada Bayan Nur u Unutarnjoj Mongoliji, otkrili su za vikend slučaj bubonske kuge u jednoga pastira.</p><p>Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) priopćila je u utorak da pomno prati stanje u Kini gdje se pojavila bubonska kuga te je naglasila da nije riječ o povišenoj prijetnji i da se situacijom "dobro upravlja".</p><p>Bubonska kuga, u srednjem vijeku poznata kao 'crna smrt' iznimno je zarazna i najčešće smrtonosna bolest koju šire glodavci.</p><p>Epidemija 'crne smrti' je u 14. stoljeću rezultirala smrću 30 do 60 posto stanovnika Europe.</p><p>Pojava kuge u Kini nije rijetkost, no njezini epidemijski razmjeri sve su rjeđi. Zemlja je od 2009. do 2018. prijavila 26 slučajeva zaraze bubonskom kugom i 11 smrtnih ishoda.</p>