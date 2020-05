'Prvo reformirajte pravosuđe! Pa za 100 kn sude godinama'

Kad su najugledniji hrvatski ekonomisti, pravnici i znanstvenici u seriji panela 24sata odgovarali na pitanje s kojom bi reformom prvom krenuli da mogu birati, većina je spominjala reformu pravosuđa, a gotovo svi su se složili da bilo kakav ozbiljan preokret treba planirati u kombinaciji različitih reformi koje dopunjuju jedna drugu.

POGLEDAJTE VIDEO: Građani i poduzetnici žele efikasno pravosuđe

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bilo je, doduše, i reformi o kojima se puno više govorilo u medijima i javnosti, ali su se u raspravama kasnije rjeđe isticale, poput one koja se čini najkonkretnijom, a to je teritorijalni preustroj zemlje za koji je prof. Ivan Koprić još prije deset godina dao vrlo jasne preporuke.

Zato smo u 24sata objavili listu sedam ključnih reformi, sedam zahtjeva i poruka o kojima bi se političari trebali očitovati jer to građani od njih očekuju:

1. Ubrzajte i uredite neučinkovito pravosuđe

Hrvatski sudovi toliko su neučinkoviti i spori da pružaju sigurnost samo onima koji zakone krše ili traže izlaz u zastarama i odugovlačenjima procesa, a svakom građaninu i poduzetniku koji želi rješavati bilo kakvu nepravdu ne jamče postupak u razumnom roku. Pravna nesigurnost i nedosljedno tumačenje zakona odbija investicije, a građane dovodi na rub očaja.

2. Pokrenite digitalizaciju i transparentnost,

Građani i poduzetnici žele jednostavne digitalne usluge bez nepotrebne birokracije koja je sama sebi svrha. U borbi protiv rasprostranjene korupcije, osim digitalizacije, najvažnija poluga je potpuna transparentnost javnih financija na svim razinama. Imamo pravo znati kako se troši naš novac!

3. Smanjite broj općina, gradova i županija

Samo dvije županije u proračun daju više no što iz njega uzimaju. Takvo je njihovo egzistiranje besmisleno i štetno. Ukidanje županija i općina koje, umjesto da služe građanima, parazitiraju na njima, prvi je korak. Novi teritorijalni ustroj mora biti učinkovitiji i bolje povlačiti sredstva EU fondova.

4. Smanjite poreze i parafiskalne namete

Hrvatski građani i poduzetnici imaju preveliko porezno opterećenje. Pojednostavite sustav, omogućite plaćanje PDV-a po naplati i stimulirajte reinvestiranje dobiti. Ukinite sve nepotrebne namete, plaćanje akontacija i prisilne članarine svih komora. Želimo manje poreza, a veću kvalitetu javnih usluga.

5. Javno upravljanje mora služiti građanima

Tko će provoditi reforme? Hrvatska ima gorući problem upravljanja, nedostaju joj tisuće sposobnih ljudi koji znaju što znači učinkovito javno upravljanje, što znači odgovarati za rezultate i ispunjavati zadane ciljeve. Sustav je prepun onih koji promjene nekažnjeno opstruiraju, dobrih kadrova nema, ne mjeri se učinkovitost, a ne postoji ni etički kodeks za političare. Zato i varaju birače.

6. Smanjite javni sektor i privatizirajte imovinu

Ne želimo golemi javni sektor koji štiti nesposobne političke uhljebe, a gubi svoje najbolje liječnike, medicinske sestre i druge stručnjake. U Hrvatskoj čak dvije trećine građana ovisi o državi, odnosno o političarima. Liberalizirajte nepotrebne monopole i privatizirajte golemu mrežu 1000 državnih tvrtki koje strankama služe kao poligon za uhljebljavanje i podjelu izbornog plijena. Prepustite tržištu imovinu za koju se država ne brine i kojom se manipulira.

7. Osigurajte bolje i modernije obrazovanje...

Obrazovni sustav trebao bi školovati stručne i kvalitetne ljude za bolje društvo i bolje gospodarstvo, ali odavno ne ispunjava tu svoju funkciju niti je usklađen s potrebama tržišta. Lažne reforme nisu napravile nikakve pomake. Potrebna nam je cjelovita, radikalna i strukturna reforma čitavog sustava odgoja i obrazovanja, od vrtića do fakulteta koji su propali na svim međunarodnim ljestvicama. Bolje obrazovanje je bolja Hrvatska!

Svi ovi zahtjevi posve su u skladu s razmišljanjima građana, s njihovim stavovima, a potvrđuje to i istraživanje koje je za 24sata provela agencija Ipsos.

U jednom od prvih panela 24sata o reformama, ekonomist Velimir Šonje istaknuo je sustav državnih poduzeća (koji čini i do 1000 poduzeća u državnom ili većinski državnom vlasništvu) kao velik problem te priznao da je tu reforma najteža. Tu su mnogi neiskorišteni resursi i nedovoljna investiranja, rekao je te naglasio:

Foto: PIXSELL

- Sređivanjem tog sustava Hrvatska bi dobila veću efikasnost, više investicija, bolju alokaciju ekonomskih resursa i začepili bismo tu rupu koju politička partitokracija koristi i poduzeća za svoje političke ciljeve. Šonje misli da bi se s lakoćom mogla srediti i reforma komorskih sustava, ali i da valja biti oprezniji kod parafiskalnih nameta:

- Ako komore imaju ponuditi neke usluge određenim profesionalnim grupama ljudi, neka ih ponude na tržištu, gdje će ljudi i firme, koje će htjeti, to platiti. To je jednostavno riješiti. Najveći dio takozvanih parafiskalnih nameta nekakvi su vodni doprinosi, naknada za radiotelevizijske frekvencije... Ali voda, šume i frekvencije javna su dobra. Tu se ne može maljem mlatiti i reći “ukini to” nego se mora ući duboko i u političku i u ekonomsku analizu. U političkom smislu treba odlučiti što je tu javno dobro da ga mi sačuvamo, kao što ljudi, na primjer, sad žele sačuvati javno zdravstvo. Kad se to definira, treba vidjeti kako to riješiti što efikasnije i to je iznimno težak zahvat koji zahtijeva jako puno političke pažnje i ekonomske analize.

Marko Rakar, izvršni direktor konzultantskog društva MRAK usluge i snažni zagovornik transparentnosti u društvu, kao prvu i ključnu reformu izabrao bi onu koja donosi potpunu vidljivost državnih troškova, a posebno svih javnih nabava, zapošljavanja, apsolutno svega.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Za razliku od njega, hrvatska ekonomistica i profesorica na ZŠEM-u Vedrana Pribičević krenula bi reformom upravljanja u javnom sektoru. Ona misli da su golem problem javnog sektora niski menadžerski kapaciteti ljudi koji ga vode:

- To je nasušno potrebna reforma, koja će uspostaviti i vertikalu odgovornosti - tko mora napraviti posao, tko je odgovoran, tko će dobiti benefite za dobar posao, koga će kazniti. Javni sektor ima deficit menadžmenta - najbolje je da se iz privatnog sektora dobiju ljudi koji će onda povećati efikasnost u javom sektoru - rekla je ona u svojem izlaganju.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Hrvoje Bujas, lider Glasa poduzetnika, kaže da nam prvo treba reforma pravosuđa:

- Rekao sam ministru pravosuđa Bošnjakoviću da treba napraviti samo dvije stvari za poduzetnike i obrtnike. Da ograniči nenormalno duge procese koji traju toliko da i čovjek umre a da ne dođe do ročišta, kamoli do presude. A s druge strane radi se o minornim zahtjevima, o sporovima koji se vode zbog naplate dvije ili tri tisuće kuna, za komunalnu naknadu od sto ili dvjesto kuna! To su stvari koje se moraju iznimno brzo rješavati. Ministru smo predložili da se donese odredba po kojoj se prvostupanjske presude u takvim sporovima moraju rješavati u roku od godine dana, a šest mjeseci poslije i drugostupanjska. Zamislite da živite u zemlji u kojoj znate da ćete dobiti pravomoćnu presudu, kakva god ona bila, u godinu i pol dana - istaknuo je Bujas pa nastavio:

- U tri mjeseca moraju se definirati ročišta za sporove koji se vode za iznose do 10.000 kuna. Kad sam rekao 15. put ‘Ministre, možemo li se tome nadati nakon 30 godina od stvaranja države?’, vidio sam da opet nedostaje hrabrosti, prebacuje se sve na savjete, vijeća, grupe... Tu treba imati hrabru politiku, Vladu i, rekao bih, iznimno hrabrog ministra. Iz udruge Glas poduzetnika predložili smo četiri ključne reforme - pravosuđa, državne uprave i lokalne samouprave, transparentnost i smanjivanje poreza...

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Porezni ekspert Hrvoje Zgombić slaže se s Bujasom, i on je u panelu ustvrdio da bi krenuo s reformom koja bi svima dala pravnu sigurnost, a slično je objasnio i financijski stručnjak Andrej Grubišić:

- Suci nemaju konkurenciju. Kad imate sustav u kojem je toplo i ugodno, onda samo spavate. Kad imate komociju nedodirljivih, onda imate ovakve rezultate…

Jasno da uz reforme pravosuđa, obrazovanja, zdravstva i javne uprave, uz jeftiniji teritorijalni ustroj, transparentnost, manje poreze i namete, treba čitav niz drugih promjena, zahvata, poteza koji će promijeniti društvo. Neki od njih bi mogli biti bolni, a neki bi trebali pomoći upravo onim najranjivijima u društvu. Europska komisija, na primjer, godinama upozorava Hrvatsku da u socijalnoj skrbi troši milijarde, ali one ne dolaze do onih najugroženijih. Ni zdravstveni sustav nije samoodrživ, gubici se stalno saniraju iz proračuna. Zdravstvo je decentralizirano, ali županije malo ulažu u ustanove, premda im novac stiže ustupanjem udjela u porezu na dohodak. U svakom razgovoru o reformama nedvojbeno je da Hrvatska ne može čekati, a političari se moraju očitovati o zahtjevima građana!

‘Reforme odmah!’ je kampanja 24sata za provođenje nužnih reformi bez kojih Hrvatska ne može izbjeći gospodarski krah i ne može omogućiti bolju budućnost za sve građane. Naša zemlja je na prekretnici! Podržite nas i pratite svaki dan.

Tema: REFORME ODMAH