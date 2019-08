Prvo toplinski udar, a onda kraj ljeta! U Zagrebu će biti 13 °C

Vrućine i sparno vrijeme potrajat će do ponedjeljka uz opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. No potom slijedi velika promjena vremena uz češću i obilniju kišu, piše HRT o meteorološkim prilikama koje čekaju Hrvatsku.

Uslijedit će pad temperature, recimo, početkom sljedećeg tjedna u Zagrebu će biti samo 13 stupnjeva. Na moru također svježije, uz kišu, nevere, jugo, a zatim i buru.

Četvrtak

Na istoku Hrvatske većinom suho i sunčano, ujutro u Posavini uz maglu. Popodne je poneki pljusak moguć samo iznad gorja, a dnevna temperatura od 30 do 33 °C. Vruće i sparno bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje također može biti jutarnje magle.

Popodne i navečer pak raste vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu koji ponegdje mogu biti i intenzivniji.

Pljuskova, pa i izraženijih, mogući su i u gorju te unutrašnjosti Istre, a duž obale i na otocima sjevernog Jadrana većinom suho i sunčano. Jutro po kotlinama ponegdje maglovito, a sumaglice i magle može biti i na moru, koje će biti mirno ili malo valovito.

Najniža temperatura zraka oko 15 °C u gorju te od 20 do 25 °C uz more, a najviša dnevna između 28 i 33 °C.

Pretežno sunčano i vruće bit će i na srednjem i južnom Jadranu, ali u unutrašnjosti Dalmacije popodne ipak uz umjerenu naoblaku. U noći i ujutro puhat će slaba do umjerena bura, a danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, pri čemu će more biti mirno ili malo valovito, temperature od 26 do čak 28 °C ponegdje na jugu - nekima vjerojatno i previsoke za osvježenje, piše HRT.

Velika promjena

Za vikend će još biti djelomice sunčano, vrućinu i sparinu mogu prekinuti lokalni pljuskovi, ali prava promjena vremena stiže u ponedjeljak.

Ponegdje će biti i obilnija kiša, na Jadranu i nevere. Na stranicama DHMZ-a, u sedmodnevnoj prognozi, za Zagreb stoji da će u utorak temperatura biti samo 13 stupnjeva uz kišno vrijeme.

