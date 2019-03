Pse testiraju na bjesnoću: Oba su sada u azilu, daleko od ljudi

Dva različita mužjaka istog tipa psa - Dogo Argentino - u tjedan dana napala su dvoje djece u dva različita mjesta, a sad se oba nalaze u istom azilu u Peterancu. U zasebnim su otvorenim kavezima daleko od drugih životinja i ljudi. Njihove žrtve se, nasreću, dobro oporavljaju.

Pse nadgleda veterinar Ratimir Juršetić, koji je ujedno i voditelj skloništa za životinje Ottova kućica. Azil sa stotinjak životinja nalazi se u koprivničkom naselju Peteranec.

- Psi su ovdje završili po nalogu Veterinarske inspekcije. Nakon napada na ljude to je standardni postupak. Moraju se izolirati i promatrati kako bi se ustanovilo boluju li od bjesnoće - kaže Juršetić. Dodaje da se kod bjesnoće virus može nalaziti u slini i pet dana prije nego što se pokažu prvi simptomi. Životinja koja je u inkubaciji je kliconoša i može zaraziti osobu. Do sada nijedan od ovih pasa nije pokazao znakove bjesnoće. Inače, inkubacija kod bjesnoće može biti i do 60 dana.

Juršetić nam nije mogao odgovoriti jesu li psi koji su napali djecu u krvnom srodstvu. Kaže da je to u nadležnosti veterinarske inspekcije. Do objave broja nismo uspjeli dobiti odgovore. Podsjetimo, u srijedu poslijepodne Dogo Argentino ugrizao je dječaka (15) za lice i ruku u Ferdinandovcu. Doznalo se da je pas bio vezan i da se radi o sinu vlasnika psa. Dječak ga je htio pomaziti, no kad se približio, pas ga je ugrizao. Lakše ga je ozlijedio pa je nakon pregleda pušten na kućnu njegu. Roditelji dječaka nisu bili voljni za komentar. Šest dana prije ovog napada, drugi mužjak istog tipa psa ugrizao je dvomjesečnu bebu za glavu u Repašu blizu Đurđevca. Nakon dvije operacije beba se oporavlja.

- Dijete nije više na respiratoru, spontano diše, stabilnih vitalnih parametara. Ima stanovito poboljšanje nalaza nakon ponovljenog neurokirurškog zahvata. Nakon jučerašnje kontrole na MR pregledu možemo reći da nije više neposredno životno ugrožena - kaže nam ravnatelj Klaićeve bolnice Goran Roić.

O kakvim psima je riječ pojasnio nam je uzgajivač Andrej Harčević iz Siska koji uzgaja Dogo Argentino deset godina. Ima devet pasa i dvoje male djece te nikad nije imao sličnih problema.

- Psi koji su napali djecu nalikuju na Dogo Argentino, a da to zaista jesu, trebali bi imati rodovnicu. U praksi, to znači da se ne zna koje i kakve gene nose, s kojom pasminom su miješani, što može biti izrazito opasno - pojasnio je Harčević. Ističe da je odgoj pasa jako važan i da nisu “za lanac”. Traže puno kretanja.

- Umoran pas je zadovoljan pas. Inače imaju visoku toleranciju na bol pa ne reagiraju na djecu ako im slučajno stanu na rep ili ih uštipnu. No svaki pas mora biti pod nadzorom, osobito u prisutnosti djece - rekao je Harčević.