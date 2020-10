Psi Bubo i Endi čuvaju hrvatsku granicu s BiH od migranata

Četrdeset kilometara granice prema BiH s čak 19 prijelaza svaku noć obilaze i motre policajci i policajke iz PGP-a Imotski sa svojim vjernim pratiteljima. Ništa im nije teško

<p>Jaka kiša, a potom i zahlađenje sa svega desetak stupnjeva u zraku i živa u termometru koja je iz sata u sat pokazivala sve manje temperature, uz to i prve pahulje snijega na Biokovu nisu nas omele u nakani provesti dio noći na terenu sa policajcima PGP Imotski. Dobiti dopuštenje i na pristojnoj udaljenosti iz „prve ruke“ saznati kako to izgleda kad padne noć biti na terenu uz državnu granicu sa susjednom BiH. </p><p>Početak naše „noćne novinarske patrole“ sa dečkima u plavim košuljama započinjemo prijavkom u uredu načelnika PP Imotski višeg policijskog inspektora, diplomiranog kriminaliste Tihomira Nenadića. Prvo što smo ga željeli pitati i odustali u dobivanju odgovora je, je li on policajac koji je hvatao piromane u Vinjanima Gornjim? Miran pogled uz blagi smiješak, odgovor je, sam za sebe. </p><p>Na drugo naše pitanje spreman je odgovor. Koliko još u ovim neadekvatnim uvjetima? Gradi se nova suvremena zgrada policije na samom ulazu u grad. Investicija teška tridesetak milijuna kuna iz državnog proračuna. Radovi idu i brže od zacrtanih planova. </p><p>Očekuje se useljenje u ljeto 2021. Na imotskim ulicama tek pokoji prolaznik. Međunarodni granični prijelaz Vinjani Gornji i Vinjani Donji bez gužve. Iz ove perspektive godišnje brojke od dva milijuna prelazaka međunarodne granice zapisujemo i primamo na znanje. Ispred obližnjeg objekta uz samu granicu dvojica. U unutrašnjosti policajka Ivana i policajac Antonijo. Ispred njih monitori, kamere. </p><p>Oni su oni koji večeras uz pomoć termovizijskih kamera prate dugu granicu. Ovakva termovizijska oprema je još samo na Bajakovu. Jedna kamera pokazuje upravo na jednom „zelenom“prijelaza muškarca koji podiže rampu za prijeći sa svojim automobilom. Druga pokazuje kretanje divlje životinje. </p><p>„Sve je pod kontrolom načelniče, ozbiljno će Ivan vođa smjene granične policije. </p><p>Ovi uređaji bili ručni ili stacionarni od velike su pomoći policijskim službenicima jer se zbog svojih karakteristika koriste noću u uvjetima slabe vidljivosti. Imaju, saznajemo tehnologiju temperaturne razlike stoga su posebno korisni pri raspoznavanju osoba i objekata jer detektiraju svaki izvor topline te je takvo kretanje unatoč noći vidljivo policijskim službenicima. Zahvaljujući ovim uređajima policijski službenici mogu vidjeti gdje se nezakonito prelazi državna granica i pravovremeno reagirati u sprečavanju i hvatanju počinitelja. </p><p>Zajedno odlazimo do jednog od „zelenih „ prijelaza. Uvukla se hladnoća u kosti što ni najmanje ne smeta Mariu, vodiču službenog psa i njegovom četveronožnom prijatelju Bubi. Tek mu je godina i pol, dok mirno sjedi uz bok i gleda u Maria tek ponekad baci pogled na nas. On je jedan od dva policijska psa koji su velika pomoć u radu policijskim službenicima. </p><p>„Endi je drugi pas za granicu, on večeras odmara, slobodan je. Bubo je na zadatku, mlad je to pas, ali već je imao jednu uspješnu akciju otkrivanja i hvatanja osoba u nedozvoljenom prijelazu granice“, govori nam načelnik Nenadić. </p><p>Dok Mario razmjenjuje nekoliko riječi sa načelnikom Bubo tek promatra svaku reakciju svog vodiča. Samo što je Mario zakoračio naprijed Bubo ustaje i prati svaki Marijev korak. Kao da čita njegove misli i oštrim pogledom prati stanje na tom dijelu granice. PGP Imotski je u 2020. godini imala dvadeset pet nezakonitih prijelaza državne granice u kojima je sudjelovalo četrdeset sedam osoba. Je li riječ o migrantima načelnik tek kratko odgovara kako je riječ o osobama koje su se odlučile na nezakonite radnje. </p><p>Kratko smo se zadržali na ovom punktu, ostavljamo Bubu i Maria jer treba obići još dobar dio granice. Na jednoj od imotskih prometnica policijska patrola zaustavlja vozilo iz pravca BIH. Vikend je i pojačan je promet , uglavnom je riječ o mlađim vozačima. Za sada je sve uredu i policija je zadovoljna. Nije uvijek tako jer baš ova PGP ima respektabilne rezultate poglavito u akcijama zapljene i nelegalne trgovine robom i opijatima. </p><p>„Svaka policijska akcija ima svoju zanimljivost i specifičnost i kad se najmanje nadate dogodi se da postupanje policije bude uspješno. Najzanimljivija, najneobičnija i ujedno najveća zapljena na području PGP Imotski dogodila se prije dvije godine kada smo na MGP Vinjani Donji u tovarnom prostoru teretnog vozila iz Crne Gore ispod drvenih paleta sa „lubenicama“ pronašli 397 paketa sa sadržajem opojne droge marihuane težine 422 kilograma namijenjenog za tržište zapadne Europe“, govori nam načelnik Nenadić. </p><p>Navedena zapljena je vjerojatno najveća u povijesti na području PU splitsko –dalmatinske i među pet je najvećih zapljena opojne droge marihuane u povijesti RH. Mogu se policijski službenici ove PGP pohvaliti i najvećom ovogodišnjom zapljenom kada su u srpnju pronašli 100 stabljika opojne droge marihuane namijenjeno za tržište splitsko- dalmatinske županije. </p><p>„Mi intenzivno pratimo stanje kriminaliteta na terenu, pa tako i opijata, policijski službenici granične kontrole s posebnim interesom vrše graničnu kontrolu nad vozilima i osobama koje nam dolaze iz zemalja jugoistočne Europe jer se radi o zemljama s visokim rizikom u odnosu na proizvodnju i promet raznih vrsta narkotika“, nastavlja načelnik od kojeg saznajemo kako je PGP Imotski samo u 2019. i 2020. procesuirala više od sto počinitelja vezanih za zlouporabu raznih opijata od marihuane, kokaina, heroina do MDMA. </p><p>Tek kad dio radnog dana provedete zajedno sa policijom na terenu shvatite koliko je posao policajca odgovoran i složen. Poziv je to koji prvenstveno služi na čast svakom tko nosi uniformu hrvatskog policajca. Uski makadamski put u gluho doba noći, blato na obući, drača koja zapinje pri prolasku kroz šumoviti dio granice sa BiH dio je naše noćne patrole. Dosta toga je viđeno, dio zapisano, a dio smo primili na znanje, vidjeli i ostavili među novinskim recima. Vođa grupe za zaštitu državne granice policajac Ivan uz motrenje granice tu noć imao je zadaću motriti i nas novinare. Ne zbog nezakonitog prelaska već zbog drača i šipražja koje se grebalo uz našu odjeću. </p><p>„Samo polako, pazite kuda hodate“, upozorava nas Ivan na stijene koje su se ispriječile na putu do krajnje točke gdje se tu noć nalazi policajac Filip. U ruci mu ručni termovizijski uređaj. </p><p>„Je li hladno, kako je na ovim udaljenim mjestima biti sam?“, pitamo. </p><p>„Ha, teško je , ljeti vrućine, zimi kiše i snijeg. Ali vidite, to je moj poziv. Ja sam to baš kao i svi moji prijatelji izabrao. Nitko mi ništa nije nametnuo. Služiti i savjesno obaviti svaku zadaću“, govori Filip. </p><p>Tu noć što u vozilu što pješke prošli smo dobar dio granice. Vidjeli i onu težu stranu policijskog poziva. Četrdeset kilometara dugu granicu sa dva međunarodna granična prijelaza, tri prijelaza za pogranični promet i četrnaest prijelaza za lokalno stanovništvo dovoljno je za nabrojati, a kamoli nadgledati. Za uspješnost u radu šestorica policajaca PGP Imotski, za Dan hrvatske policije biti će pohvaljeni. Sedmi je načelnik Nenadić, on će dobiti zahvalnicu. Sedmorica imotskih najuspješnijih ponijet će to u ime svih svojih prijatelja. Stoga dečki neka vam je sretan vaš dan.</p>