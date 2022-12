Psi rata: 'Oni će napraviti sve za novac. Opraštaju im i zločine'

Privatna vojska je čisti biznis. Nema tu nikakve ideologije nego se ratuje za novac. Njima nečiji identitet nije bitan i to je rizik tog posla. Počeo je tako priču Vilko Klasan, analitičar Instituta za istraživanje hibridnih sukoba, o privatnicima koji ratuju u Ukrajini.

Ondje su se zasad izdvojile dvije skupine privatnika iako je lako moguće da ih ima još. Prvi od njih je ruski Wagner. Ta paravojna organizacija nastala je 2014. upravo kako bi ruski predsjednik Vladimir Putin, preko posrednika, potpomogao ustanak Rusa u Donjecku i Luhansku. Tek se ove godine, kao njihov šef i financijaš, otkrio Jevgenij Prigožin. Taj čovjek iz sjene bio je poznat kao "Putinov kuhar" jer Kremlj koristi njegove usluge cateringa. Na početku je imao 250 ljudi, a broj je, prema procjenama Ukrajine, narastao na 40.000. Vojnike su regrutirali i po najstrožim ruskim zatvorima. Imaju niz jedinica koje su podijeljene po nacijama. Tijekom rata u Ukrajini postala je poznata srpska jedinica, koju je vodio ozloglašeni bosanski Srbin Davor Savičić. Taj arkanovac najaktivniji je bio 2016. u Donbasu, a potom se "umirovio", piše portal istraga.ba.

- Nije tajna da ima Srba među wagnerovcima. Vrbovali su bivše vojnike i prekaljene borce. U Ukrajini wagnerovcima daju najteže zadaće i baš oni drže najteže dijelove fronte. No to sve vuče onu najgoru stranu, ratne zločine - pojašnjava Klasan. Uz njih se tako vežu mnoge krađe, silovanja i drugi najteži zločini, koje im toleriraju. Službena Rusija tako može odbaciti odgovornost jer nije riječ o službenoj vojsci.

- Onamo odlaze oni koji žele zaraditi, oni koji bježe od nečega ili su ucijenjeni. Takvi ne pitaju koga treba srušiti, jedino je bitno da ih se plati - kaže Klasan i dodaje kako je njihovo korištenje dvosjekli mač. S obzirom na to da ih treniraju da ruše vlast, kao što su to radili po afričkim zemljama, uvijek postoji mogućnost da to naprave u zemlji iz koje dolaze. Klasan se slaže s ocjenama zapadnih zemalja da ih proglase teroristima.

- Oni bez greške imaju sva obilježja terorista, od ubojstava, ratnih zločina nad civilima i sveg drugog - jasan je Klasan.

Na ukrajinskoj strani djeluje Mozart grupa. Sredinom ožujka 2022. osnovao ju je umirovljeni američki pukovnik Andrew Milburn kao "vojno-glazbeni" odgovor Wagneru. Zasad je poznato da u njoj djeluje 30-ak bivših vojnika, čija je zadaća treniranje ukrajinske vojske za ratna djelovanja, razminiranje i evakuaciju civila. Službeno kažu da su volonteri koji se financiraju donacijama. Zabranjeno im je ratovati, a svi koji budu ulovljeni bivaju izbačeni. Sastavljeni su isključivo od zapadnih instruktora, provodi 10-dnevne intenzivne tečajeve za ukrajinske vojnike. Ima ih 30-ak i kažu da je bolje utrenirati 100 Ukrajinaca umjesto da im se priključi jedan stranac.

