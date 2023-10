Psihijatar Ćelić: 'Mladi koriste nikotinske vrećice kao zamjenu za nikotin. Stvorila se ovisnost'

Ovisnost o nikotinskim vrećicama širi se među mladima u Hrvatskoj. O tom problemu govorio je u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' psihijatar Klinike za psihijatriju "Vrapče" Ivan Ćelić.

Nikotinske vrećice koriste se kao zamjena za nikotin, raznih je okusa, i nalazi u slobodnoj prodaji bez dobnog ograničenja.

- Početkom 2020. godine krenula je ekspanzija na globalnoj razini. Poklapa se s vremenom globalne pandemije. Prvo je bila moguća online prodaja, nakon toga je došlo do prodaje na kioscima. Prvi put sam se susreo s tim početkom ove godine kad je razrednica jednog osmog razreda vodila djecu u Vukovar sa zapadnog dijela Zagreba, djeca su konzumirala te nikotinske vrećice te imala burnu noć - rekao je Ćelić.

Radi se o relativno novom proizvodu.

- To je siva zona koja još nije regulirana, a trebala bi biti regulirana prema našem Zakonu o duhanskim i srodnim proizvodima. Postoji članak koji zabranjuje oralnu uporabu duhana, ali ovo nije duhan. Ovo je imitacija duhana koja je natopljena s nikotinom koji je psihoaktivna tvar koji ima visoki adiktivni potencijal, osobito za mozak mlade osobe - rekao je Ćelić.

Napomenuo je kako su u Zavodu za javno zdravstvo imali slučajeve intoksikacije.

- Već sad imamo situacije gdje se mlade osobe liječe radi ovisnosti na razini Europe. Kad uzmete relativno veću količinu nikotina, intoksikacija nikotinom kod jednog tinejdžera izgleda vrlo dramatično. To nije samo mučnina i povraćanje, ubrzano lupanje srca i skakanje tlaka, to može dovesti do visokog stupnja tjeskobe, agitacije, smetenog stanja koje onda izaziva zabrinutost i hitnu medicinsku intervenciju. Takve osobe uglavnom završavaju na pedijatriji - rekao je.