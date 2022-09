Psihijatar o ekstremizmu: 'Ako je netko agresivan u društvu, mladi nastoje da to nadmašiti'

Ekstremizam se može objašnjavati s vojne, policijske, sudske i druge strane, ali ima i ovaj psihijatrijski, mentalni element koji je vrlo važan. U ovom slučaju se radi o tri mlada čovjeka. Vrlo je važno na početku reći da se mladi ljudi vrlo lako "uhvate" za ekstremne ideje, ideje s kojima oni zbog svojih godina nisu upoznati. Mlade osobe su, iako se na prvi pogled čini da su onu počinitelji, teroristi, ekstremisti, oni su u najčešćem slučaju i žrtve. Mladi ljudi još uvijek ne razumiju koliko sve to oružje može nanijeti bol drugim osobama, sebi, koliko to može biti trajno, konačno. Tako da uvijek kada govorimo u kontekstu terorizma i nasilja u društvu uvijek moramo imati jedan pristup da mlade osobe treba educirati, treba ih razumjeti i pomagati, objasnio je psihijatar prof. dr. sc. Ante Bagarić za HRT.

- Jedini način da od trenutka kada se rodimo učimo i usvajamo je da imitiramo one oko sebe - majku, oca, braću... Mlade osobe imitiraju utjecajne članove obitelji, druge članove obitelji i, što je najvažnije, utjecajne članove u društvu. Ogromna je moć političara, zvijezda, sportaša, glazbenika. I tu je ono što u društvu nismo postigli da odgovorne osobe, računajući i nas koji govorimo u medijima, imaju puno veću odgovornost, njih će mlade osobe slijediti, pokušati nadmašiti. Ako je netko agresivan u društvu, mlada osoba nastoji da to dosegne i nadmaši. Prema tome što je u glavi mlade osobe? U njegovoj je glavi - ja sam kopija nekog svog heroja i bit ću kao on i bit ću još bolji od njega - ističe Bagarić

Mario Radić iz Domovinskog pokreta naglasio je kako oni nisu organizirali subotnji prosvjed. Naglašava da narod mora imati načina da izrazi svoju volju i to mu se ne može zabraniti.



- Jedno je pozivati na prosvjed, a drugo organizirati ga. Zna se tko je u organizaciji prosvjeda, koje su udruge tamo bile, mi smo ga samo podržavali. Mi ćemo kao stranka podržavati svaki prosvjed od 2 čovjeka, 20 tisuća ljudi, 200 tisuća... ispred HDZ-a, SDP-a, D-a, bilo koga. Narod ima pravo na prosvjede. Svako nasilje, bilo koje vrste je apsolutno nedopustivo i to treba u startu zabraniti, ali način na koji se sad oo pokušava prezentirati, da je Domovinski pokret prezentirao to, to naprosto nije istina i ja to moram u startu odbaciti, poručio je Radić dodavši da će i dalje podržavati prosvjede.





- Nije ovdje samo riječ o podržavanju prosvjeda, naravno da se u Hrvatsko to može, mi smo demokratska država. Međutim ako vi podržavate prosvjed s porukama da želite sve odnose u Hrvatskoj svesti na pitanje je li netko čovjek ili član HDZ-a, ako uoči tog prosvjeda govorite da je Andrej Plenković najopasnija osoba u Hrvatskoj, ako predsjednik te stranke poziva na prosvjed pa isti dan na predsjedništvu stranke donosi odluku da se prosvjed podržava, pa onda izrazi s porukama da je građanska dužnost rušiti ovu državu pa i na ulicama, onda tu nekog velikog prostora za ograđivanje nema - rekao je političar Mario Kapulica (HDZ) komentirajući podršku Domovinskog pokreta prosvjedu.



Kapulica tvrdi kako bi oporba podržala taj prosvjed da je uspio te da se na njemu pojavilo ljudi koliko je rečeno prema procjenama.



- Ovako je taj prosvjed propao. On je bio zamišljen tako da na njemu erumpira govor mržnje i ekstremizma, da u prenesenom značenju taj prosvjed zapali zgradu HDZ-a, a onda da se dolije ulje na vatru i da se onda u vatri zapale sve institucije RH - zaključio je Kapulica.

