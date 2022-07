Psihijatar: U Hrvatskoj postoje 3 vrste droge za silovanje, ali je svima zajednička jedna stvar...

Psihijatar iz Klinike za psihijatriju Vrapče Ivan Ćelić objasnio je za Dnevnik Nove TV kako se u Hrvatskoj naječešće koriste tri vrste droga za silovanje te da se žrtvu može drogirati na razne načine.

- To je Rohypnol koji djeluje kao apaurin ili Xanax, to je skupina sedativa. Drugi je 'G', takozvani tekući ecstasy ili GHB koji je, rekao bih, u Hrvatskoj najviše u primjeni, i treći je Ketamin koji se koristi kao anestetik u veterinarskoj medicini - poručio je Ćelić.

Zajedničko svim drogama je, objašnjava doktor, to da dolazi do amnezije, a žrtvu se može drogirati ubodom igle ili papirićima koji su navlaženi psihoaktivnim tvarima. No, najčešće se droga ubacuje u piće.

'Žrtva se najčešće ničega ne sjeća'

- Može izazvati usporavanje rada srca, a ako se uzima u nekoj velikoj količini, može završiti fatalno, osoba može završiti u komi. Često dolazi do motoričkih ispada - osoba postane nestabilna na nogama. Ono što naglašavam je da se žrtva najčešće ničega ne sjeća - poručio je.

Opasnosti su svjesni i mladi.

- Iskreno da, malo se i ja bojim toga jer znam da se to događa - rekao je za Dnevnik mladić iz Splita.

Djevojke su posebno na oprezu. Dvije Zagrepčanke su ispričale kako u izlasku jedna uvijek ostane za stolom i pazi na piće kako im netko ne bi ubacio drogu u čaše, ili drže piće u rukama cijelo vrijeme.

'Bilježimo sve veći porast'

Psihijatar Ćelić apelira na oprez, ali ističe da ima onih koji i sami uzimaju takvu drogu te postanu ovisni o njoj.

- Proteklih godina bilježimo sve veći porast u određenim populacijama, osobito kod mladih zato što je to vrlo dostupno i vrlo jeftino. Mi imamo odjel od 25 kreveta i u ovom trenutku troje mladih koji imaju problem ovisnosti o GHB-u su na bolničkom liječenju u našoj klinici - rekao je.

