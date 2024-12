Krizni tim traži da se ne zovu svjedoci, a psihijatri kažu: 'Istina je bitna, treba govoriti'

Novinarima je u subotu ujutro iz Grada Zagreba dostavljeno mišljenje Kriznog tima Ministarstva obrazovanja u kojem ih se moli da "ne zovu osobe koje su uključene u proces, svjedoke i žrtve, nego eventualno stručnjake koji nisu uključeni u samu situaciju".

Za mnoge ovakav naputak nije ništa drugo nego eklatantan pokušaju sprječavanja novinara da rade svoj posao i da pokušaju dobiti odgovore na ključna pitanja o ovom krvoproliću. A u tim pitanjima se poteže i pitanje odgovornost Ministarstva, Grada Zagreba, ali i zdravstvenog sustava. Pitali smo resornog ministra Radovana Fuchsa tko je član tog kriznog tima i tko je izdao navedeni naputak:

- Oni imaju takav princip. To je princip rada i protokola da se s imenima ne izlazi. Drage volje, ali ne mogu kršiti protokole. Ima razlog zašto to tako rade - rekao nam je ministar u prekratkoj izjavi, izbjegavši otkriti ljude koji, umjesto da pruže pomoć djeci, učiteljima, spremačicama, žele zaustaviti novinare da rade svoj posao.

Valja podsjetiti kako je psihijatar iz zagrebačke Klinike Vrapče Ante Bagarić nakon beogradske tragedije u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar iznio svoj stav kada je riječ o izvještavanju o tragedijama. On smatra poželjnim da mediji o svemu govore i izvještavaju otvoreno, jasno bez laži.

- Laž nanosi štetu, a govoriti iskreno o teškim stvarima je najbolji način da se te teške stvari preveniraju, prorade i da ostave male posljedice - kazao je profesor Bagarić u svibnju prošle godine

Tom prilikom naglasio je da je vrlo važno što prije i što detaljnije govoriti o tome, jer će se u suprotnosti javiti mitovi, legende, a uskočit će onda grupe i pojedinci skloni manipulacijama.

- Nikakva se šteta ne može nanijeti ako govorimo otvoreno i iskreno o svemu oko nas - stava je psihijatar Bagarić.

Ako je izvješćivanje istinito, nastavio je, ne postoji opasnost da prvi događaj "trigerira" drugi događaj, ali dodaje da bi ga nešto drugo "trigeriralo".

- Mi ne možemo staviti glavu u pijesak i reći sad nećemo ništa objavljivati. Ne, to bi otvorilo poziciju poluistina, laži, manipulacija. Istina ne može biti štetna nikada i ni za koga - kazao je psihijatar..

Bagarić je tom prilikom ipak priznao kako jedan događaj potiče drugi.

- I velika slavlja potiču ljude da se ponašaju u skladu s pobjedama. Kao i ovo, neke teške stvari kod većine ljudi izazovu tugu, žalost, suosjećanje, međutim, kod određenih ljudi izazovu potrebu da se identificiraju s počiniteljem, ubojicom, zločincem, to je uvijek bilo i to će biti, to je u ljudskoj prirodi. Ali takve reakcije neće spriječiti šutnja o tragediji- rekao je.