Psihijatrica s 20 godina staža: 'Netko treba reći da nije cilj djeci usaditi 'njihovo pravo'...'

Nakon više od dvadeset godina rada uočavam da smo sve lošiji u pogledu zaštite djece, umjesto da se situacija poboljšava, upozorava prof. prim. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, specijalistica opće psihijatrije i subspecijalistica dječje i adolescentne psihijatrije i forenzičke psihijatrije. Zašto se događaju tragedije poput ove u Prečkom, ili lanjske u Beogradu, kad je dječak ubio devet učenika i zaštitara, pitamo psihijatricu.

- Djecu osnažujemo na potpuno pogrešan način, i umjesto da ih usmjeravamo da se školuju, da imaju radne navike, strukturu u životu, zdrave ciljeve i slično, mi se, izgleda, trudimo potaknuti ih da lako odustaju od škole, da kreću putem ovisnosti, da su agresivni, bahati, lijeni, slabo pismeni, bez vizije o svom životu, da se ne nose sa stresom, da pucaju prilikom prve prepreke, da su puni bijesa, ljutnje, da ne razvijaju empatiju, da se bore ići kroz život.. Silno težimo imati djecu s dijagnozama, umjesto djecu koja su zdrava, i koja su djeca u svom prirodnom obliku - napominje stručnjakinja.

- Zato sam nekad i žalosna, jer umjesto da ulažemo u njih, mi zapravo ulažemo u sve ono što ih na kraju uništava: alkohol, droga, pušenje, ovisnosti o igricama, energetska pića, demotiviranost u školovanju. Vrijeme je da netko kaže da nije najvažnije djeci usaditi "njihovo pravo" da prijavljuju roditelje za sve i svašta nego da je roditelj osoba odgovorna za njih. U skladu s tim, tom roditelju konačno treba vratiti pravo da odgaja dijete, a ne ulica i internet - ističe psihijatrica.

Na pitanje o konkretnom slučaju u Prečkom i što iza tragedije stoji, odgovara kako bi bilo neprofesionalno i primarno neetično procjenjivati bilo što, bez adekvatnih informacija.

- Svaka psihijatrijska bolest nije razlog za hospitalizaciju niti je moguće 24 sata znati ili predvidjeti što netko može u nekom trenutku i učiniti. Procjena se radi često u trenutku kad se osoba javi na pregled, ali pitanje suicidalnosti ili, potencijalno, i agresivnog ponašanja, nešto je što ne možemo samo definirati jer je ta "osoba liječena po psihijatru". Uostalom brojni počinitelji teških djela u biti i nisu psihijatrijski pacijenti nego osobe s lošim karakternim osobinama. Kod njih postoji izostanak moralne odgovornosti, odnosno sociopati su, psihopati, ili imaju ostale poremećaje ličnosti, kad je nemoguće nekoga izliječiti već samo možemo popratne simptome držati pod određenom kontrolom. Dakle, psihijatrijska bolest nije izjednačena sa potencijalnim porivima za ubojstva ili neka druga djela, naglašava prof. Dodig Ćurković.

Na pitanje znači li to da su potencijalne ubojice "svuda" oko nas, odgovara kako su svi danas potencijalne "bombe", i nikad ne znamo što će kome biti okidač za neki ispad.

- Svakodnevno smo svjedoci sve agresivnijih ljudi, netolerantnih, svadljivih, i onih koji se lako uvlače u konfliktne situacije. Ne mora se zato reći da su oko nas potencijalne ubojice, nego sve veći broj ljudi s poteškoćama samokontrole i nemogućnosti adekvatnog reagiranja na frustracije. Među djecom sve više, napominje liječnica.

Kako da nas onda ne bude strah, i za našu djecu, pitamo je.

- Odavno smo stalno u strahu od iščekivanja nečeg lošeg, jer je nažalost malo dobroga što nam se pruža na uvid. Jer, dobro je nezanimljivo, dosadno, predvidljivo. Ustalom, koja je to serija o dobrom čovjeku bila "in? Serije o serijskim ubojicama, psihopatima, zlostavljačima, agresivcima, pedofilima, silovateljima su ono što drži djecu pred ekranima, i ono što se prezentira kao top serija koju svakako treba gledati, kaže psihijatrica.

Na pitanje je li sustav preopterećen pa se događaju tragedije, odgovara kako nije uloga njih liječnika da "love" potencijalne, eventualne počinitelje ovakvih djela.

- Uostalom, nije sve bolest, može biti i nešto drugo. Zašto svako agresivno ponašanje i sociopatiju, odnosno psihopatiju i odgojno pedagošku zapuštenost ili nebrigu roditelja trpamo u bolest? Mi zapravo pravim bolesnicima oduzimamo pravo na liječnike, a ono što je rezultat lošeg stanja u društvu, izostanka moralnih i ostalih nekih vrijednosti želimo ugurati u bolest, upozorava liječnica. Izgubili smo kompas, kaže.

Upitana što stoji iza "osveta" kao povoda tragedija, odgovara kako je to pitanje za ekspertizu.

- Postoje razni oblici i osobnosti, okidači i razlozi zašto netko uradi takvo što. Iskreno, najmanje će to uraditi pravi pacijent, oboljeli od šizofrenije ili depresivni pacijent, uglavnom su to poremećene crte ličnosti kao rezultat lošeg roditeljstva, loših uvjeta odrastanja, izostanka odgoja i autoriteta roditelja, neke druge situacije koje narušavaju djetetov rast i razvoj, rezultat zlostavljanja ili zanemarivanja. Uz to, društvo umjesto da odgaja djecu, prepušta ju na brigu i nebrigu sustavima koji nisu održivi jer im nedostaje ljudi. Nema ni dovoljno ustanova niti povezanosti između sastavnica sustava, ističe liječnica.