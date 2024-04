Psihologinja o slučaju Matanić: 'Nepovjerenje neće doprinijeti da se žrtva zlostavljanja javi'

Skandal sa seksualnim uznemiravanjem mladih glumica zgrozio je javnost, time se bavi i večerašnji gosti HRT-ove emisije Otvoreno.

- Slučaj Matanić pokazuje koliko je seksualno nasilje društveni tabu u Hrvatskoj. Kad vidimo ovakve pojedinačne slučajeve, još uvijek postoji društvena stigma, strah žrtava, razotkrivanje počinitelja i anonimiziranje protiv počinitelja. Brojke pokazuju rast kaznenih djela seksualnog uznemiravanja, ali kad vidite da je pad u odnos na prethodne godine procesuiranih slučajeva kaznenog djela spornog uznemiravanja to zasigurno ne daje dobru sliku i ne daje vjetar u leđa žrtvama koje su pretrpjele takav vid seksualnog nasilja - rekla je Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Psihologinja, koordinatorica Ženske sobe Maja Mamula rekla je da ne zna za pad broja procesuiranih slučajeva.

- Mene straši to što je broj prijava podjednak. Seksualno nasilje spada u ona kaznena djela koja se najmanje prijavljuju. Mislim da moramo napravit ozbiljniju promjenu, da žrtve imaju osjećaj da će im se vjerovati, da će im se pružiti pomoć i podrška. Događa s u zadnje vrijeme, dodatni fenomen, a to je optuživanje žrtava što nisu prijavile. Mi i dalje kao društvo u cjelini inzistiramo da je to njihova krivnja i odgovornost što ne prijavljuju. Često s čuje da žrtva nije priznala, mislim da moramo, kad pričamo o žrtvama, da nepovjerenje neće doprinijeti tome da se žrtva javi - kaže.

Glumica, i prvakinja Drame Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu Ksenija Marinković otkrila je vlada li zavjet šutnje među filmašima.

- Mislim da je zapravo vjerojatno netko znao. Ako on je predator, ako je njegovo vanjsko lice obiteljski čovjek, to da se događa deset godina je moguće, zašto bi netko znao da on to radi kad ode sa seta, kad je sloboda, kad ga nitko ne vidi - kaže.

- Svakakvih ponašanja ima, neka su gruba, neka su premekana pa budu i mlitava, recimo u odnosima kad se radi nekakva scena, kad se snima nešto. Tu nema stroge granice. Svaki vođa u ekipi ima svoj temperament i tu se ljudi dosta prilagođavaju jedni drugima. Kad netko pređe granicu, netko ga uglavnom upozori iz ekipe. To se događa i onda se korigira takvo ponašanje. Ništa ovakvo veliko nitko nije očekivao - dodala je Marinković.

Kaže i da je ženama kojima se dogodi takva situacija jako teško.

- Prvo glumice uvijek misle da su one krive, uvijek misle i da one nešto krivo rade. Ne znaju na koji bi se način postavile a da to ne ugrozi ono što one rade, misle da nisu dorasle zadatku. Postoje razne vrste direktnih i indirektnih ucjena. Kad je u pitanju kad je u pitanju zdrava atmosfera, ima i zdravih naravno - kaže Marinković.

Chris Marcich, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra rekao je da takva informacija nije došla do njih.

- Mi bismo reagirali da j takva informacija došla do nas. Desilo nam se, barem par puta za neke druge osobe i odmah smo reagirali. Ne ovako veliki slučajevi ali čim smo čuli za neprimjerno ponašanje kontaktirali smo i upozorili - kaže Marcich.

Dodaje da se treba čuvati generalizacije i krivih informacija sada.

- Neki dan je kolega izjavio da je Matanić dio našeg upravljačkog sustava, to je kriva informacija koja postaje tema političkih stranaka. To mi je strašno jer je dezinformacija. Nije dio upravljačkog sustava niti je bio - kaže dodajući da imaju načine i mjere za koje vjeruje da su djelotvorna u sprječavanju ovakvih slučajeva.

- Rekla bih da sam seksizam i sam način određenih vrsta seksualnog uznemiravanja postaju nekakva dio nacionalnog folklora koji je dugo godina bio prihvatljiv. Na društvenim mrežama smo vidjeli podršku, doveli su do toga da nakon što su se vidjeli razmjeri i posljedice svega toga došlo do povlačenja takve vrste podrške. Bilo je dovoljno par sati da jedne tee iste osobe opravdavaju svoju podršku - rekla je Ljubičić.

Dodala je da misli da edukacije moraju proći generacije mladih kroz obrazovno-odgojni sustav.

- Tu bi znali o kakvim se vrstama nasilja radi. A da ne govorim o stručnim osobama koje rade s počiniteljima i žrtvama - kaže.

Psihologinja Mamula govorila je i o tom bi li ona potaknula žrtvu zlostavljanja na prijavljivanje.

- Mislim da je to jedno od pitanja na koje se ne može odgovoriti s da ili ne. Svaka žrtva koja dođe u žensku sobu i koja kroz proces rada na sebi odluči prijaviti sa svim pripremam i upozorenjima da možda neće biti ništa, podržat ćemo je. Žrtva jedna kazneno djela to je kompaktna osoba s iskustvima. Naš primarni cilj je da trauma ne bude najvažniji dio njenog života. Hoće li pritom doći do prijave to je punoljetnoj žrtvi. Osobno smatram da je prijava važna jer mislim da dugoročno njoj donosi nekakav mir - kaže psihologinja.

Koliko moćan redatelj može usmjeriti karijeru jedne mlade glumice.

- Apsolutno može, od načina kako je tretira u kadru, od načina kako razvija s njom njezinu ulogu. Može ju i izbacit s posla, ako se netko buni, mogu reći da je problematična, da ne surađuje kako treba. Mlade glumice kada dolaze njima je bitno da dobiju ulogu, da bi se iskazale kao dobre glumice. Neugodne situacije trpaju pod tepih i guraju svoje da bi ostvarile život koji one žele - kaže Marinković.

- Mi moramo naći način da žene koje su zlostavljane na bilo koji način u našem sektoru. Znaju da se mogu javiti i dobiti savjet osobe od povjerenja. To mora biti anonimno. Poticat ćemo to s udrugama da se napravi - kaže Marcich.

- Mogu se uvest nova pravila oko snimanja, mogu se penalizirati osobe koje su zlostavljači. Kad imamo takvih situacija možemo im onemogućiti rad s javnim sredstvima i tako ih obeshrabriti. Možemo to koristiti kao alat - dodao je. Markovinović je otkrila i kako je dobivala poziv mladih glumaca koji ne žele prijaviti nemoguće, loše ugovore.

- Čak i s tim imaju problem. Oni se nee razumiju u to. Ako netko malo zareži, to su im prve uloge, oni će napraviti sve da ih dobiju - dodala je.