OGLASIO SE MINISTAR

Ptičja gripa hara Njemačkom: 'Imamo puno žarišta...'

Piše hina,
Ministarstvo poljoprivrede savezne zemlje Baden-Württemberg priopćilo je u četvrtak da će zbog širenja virusa biti usmrćeno oko 15.000 ptica na farmi peradi u Öllingenu

Broj slučajeva ptičje gripe u Njemačkoj iznimno je snažno porastao u posljednja dva tjedna, rekao je u petak ministar poljoprivrede Alois Rainer, predlažući pojačane zaštitne mjere kako bi se zaustavilo širenje virusa.

"Trenutno imamo puno žarišta, i među divljim pticama i na peradarskim farmama", rekao je Rainer, ističući da to nije neuobičajeno za ovo doba godine.

To nije neuobičajeno za ovo doba godine, naglasio je ministar, ali naglo širenje zaraze u proteklih 14 dana pokazuje da je situacija ozbiljna i da je važno poduzeti zajedničke i koordinirane mjere.

U blizini Berlina pronađeno je više od tisuću uginulih ždralova, a smatra se da je uzrok smrti ptica ptičja gripa.

Ministarstvo poljoprivrede savezne zemlje Baden-Württemberg priopćilo je u četvrtak da će zbog širenja virusa biti usmrćeno oko 15.000 ptica na farmi peradi u Öllingenu.

Ptičja gripa zarazna je bolest koja je često smrtonosna za ptice i perad, ali nije opasna za ljude.

Uz zaštitu životinja i sprečavanje štete u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, prioritet je, po riječima ministra poljoprivrede, i zaustavljanje virusa.

Ministarstvo poljoprivrede zatražilo je u međuvremenu od Europske unije da poveća naknade vlasnicima za vrijedne domaće životinje koje se moraju usmrtiti, s 50 na do 110 eura, kako bi se podržalo poljoprivrednike, rekao je ministar Rainer.

Naknada iz fonda za bolesti životinja obično se temelji na tržišnoj vrijednosti životinje, napominje agencija dpa.

