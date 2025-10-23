Tisuće građana u Njemačkoj promijenio spol u dokumentima

Kako je javlja Katolička novinska agencija (KNA) na temelju vlastitih istraživanja, samo u Berlinu je preko 2.500 osoba promijenilo spol i identitet na temelju zakona kojeg je donijela bivša vlada socijaldemokrata, zelenih i liberala i koji je 1. studenog prošle godine stupio na snagu.

Iz upita koje je KNA poslala većim gradovima, proizlazi da je razmjerno velik broj prijava, oko tisuću, podnesen i u Leipzigu te Koelnu s oko 700.

I u ostalim većim gradovima broj zahtjeva za unosom promjene spola i identiteta se kreće u troznamenkastom iznosu.

Prema informaciji gradova, koji jedini vode statistike o ovim promjenama, najveći broj prijava podnesen je odmah nakon stupanja zakona na snagu prošle godine.

U nekom gradovima poput Berlina je sedam osoba nakon promjene zatražilo povratak na stari identitet.

Prema novom zakonu o samoodređenju osoba koja želi unijeti promjenu spola u službene spise može postaviti jednostavan zahtjev kod nadležnog matičara u kojem traži promjenu spola.

Pritom su dozvoljeni sljedeći spolovi: muški, ženski, razno, a moguće je i izostaviti definiciju spola.

Do stupanja ovog zakona na snagu su, za unos promjene spola u dokumente, bila potrebna dva psihijatrijska vještačenja te sudska odluka kojom se odobravala promjena identiteta.

Tadašnja oporbena demokršćanska Unija CDDU/CSU je kritizirala uvođenja zakona, a nakon preuzimanja vlasti je u samom koalicijskom sporazumu Unije i socijaldemokrata najavljeno preispitivanje ovog zakona „najkasnije do kraja 2026.“.

Ovaj zakon je izazvao i međunarodnu pozornost nakon što je neonacist Sven Liebich uoči odlaska u zatvor službeno promijenio spol kako bi kaznu proveo u ženskom odjelu zatvora.