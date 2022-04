PU varaždinska o stravičnoj smrti svojih kolega: 'Šokirani smo, ovo se još nije dogodilo...'

Načelnik PU varaždinske Predrag Benčić obratio se javnosti nakon što su u nedjelju popodne u stanu stambene zgrade u Ivancu pronađena tijela muškarca i žene, policijskih službenika te policijske uprave.

- Ovo je jedan događaj koji u povijesti PU varaždinske nije bio zabilježen i koji je zasigurno šokirao sve nas, sve radne kolege. Takav događaj se ne pamti na području naše uprave. Uz stalnu edukaciju policijskih službenika koje provodimo, liječničke preglede, dogodilo se ono što smo najmanje htjeli i željeli - rekao je načelnik Benčić.

Policija je dojavu zaprimila danas oko 13,40 sati nakon čega su policijski službenici izašli na teren u očevid. Navodno su susjedi čuli pucnjeve, nakon čega su pozvali policiju.

- To vam se dogodilo u mojoj zgradi, ali ja sam na drugom ulazu, tako da nisam ništa čula sve do pola pet, kad me nazvala prijateljica i pitala što se to dogodilo kad ima toliko policije. Pojma nisam imala. Ne poznajem vam ja te ljude, znam da u zgradi žive policajci, ali nisam bila u kontaktu s njima - kazala je stanarka iz zgrade u kojoj su pronađena tijela za Večernji. Kaže, nije čula pucnjeve.

