Puca obrana protiv korone u Istri, povećan broj zaraženih

Ipak, čini se kako je prema podacima od utorka i u Istri povećani broj zaraženih. Dok glavni grad broji čak više od 290 novih slučajeva, u Istri je pozitivno njih 20, što u odnosu na druge dane predstavlja rast

<p>I dok ostatak Hrvatske gori kad je korona i broj zaraženih u pitanju, mnogima se čini da je Istra odcijepljena od ostalih županija. I dok Zagreb ima troznamenkaste brojeve, Split dvoznamenkaste, Istra je cijelo vrijeme kontrolirala broj zaraženih. Tako su proteklih tjedana najčešće imali manje od deset zaraženih dnevno, a ugledni znanstvenik <strong>Korado Korlević</strong> komentirao je i razlog tome. </p><p>- Ako poznajete nekoga iz Istre morali ste čuti kako oni broje ljude pa kažu “jedan, dva, tri i gužva”. Istrijani naime samo po sebi ne vole gužvu, a sve više od troje ljudi je za njih previše. Takav pogled je dobrodošao u ovoj situaciji pa im nije teško se pridržavati mjera - smatra Korlević. </p><p>Ipak, čini se kako je prema podacima od utorka i u Istri povećani broj zaraženih. Dok glavni grad broji čak više od 290 novih slučajeva, u Istri je pozitivno njih 20, što u odnosu na druge dane predstavlja rast. </p><p>Kako bi maksimalno suzbili širenje virusa, u Istri se svi ugostitelji pridržavaju mjera, maske se nose u ugostiteljskim objektima, a i krizme su održavane samo tijekom dva vikenda. Čelnik istarskog stožera <strong>Dino Kozlevac</strong> komentirao je za <strong><a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/koja-je-tajna-uspjeha-istre-u-borbi-protiv-koronavirusa-1438802">Večernji list</a></strong> kako su napravili organizaciju sustava. </p><p>- Crkvom surađujemo izuzetno dobro cijelo vrijeme, oko svega se dogovaramo, pa je tako bilo i oko krizmi. U proljeće su odgođene, a sada su u dogovoru s biskupom disperzirane u dva vikenda. Vjernicima je poslano pismo sa zamolbom da se održavaju u najužem krugu, samo roditelji, djeca i kumovi, građani su to uvažili i problema nema. A jesu li Istrani odgovorniji od građana u drugim dijelovima zemlje? Hm, imam prijatelje u cijeloj Hrvatskoj i ne bih to mogao reći. Ali da su Istrani odgovorni, to mogu potvrditi - komentirao je. </p>