PUCANJ U BIJELOJ KUĆI Trump i Melania evakuirani, uhvaćen napadač koji je pucao u agenta!

Piše HINA,
PUCANJ U BIJELOJ KUĆI Trump i Melania evakuirani, uhvaćen napadač koji je pucao u agenta!
Muškarac naoružan sačmaricom pucao je na agenta Tajne službe, rekao je dužnosnik FBI-a za Reuters. Pogodio ga je u zaštitni prsluk

Američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump žurno su odvedeni s večere Udruge dopisnika Bijele kuće u pratnji agenata Tajne službe u subotu navečer nakon što je muškarac naoružan sačmaricom pokušao probiti sigurnosne mjere, rekli su dužnosnici.

Muškarac naoružan sačmaricom pucao je na agenta Tajne službe, rekao je dužnosnik FBI-a za Reuters. Agent je pogođen u području prekrivenom zaštitnom opremom i nije ozlijeđen, rekao je dužnosnik.

Svi savezni dužnosnici, uključujući Trumpa, bili su sigurni. Otprilike sat vremena nakon što je Trump žurno odveden s događaja, objavio je na Truth Socialu da je "strijelac uhićen".

„Prilično dobra večer u Washingtonu. Tajna služba i provedba zakona odradili su fantastičan posao“, dodao je Trump.

Ubrzo nakon toga objavio je: „Prva dama, plus potpredsjednik i svi članovi kabineta, u savršenom su stanju.“ Rekao je da će u subotu navečer održati konferenciju za novinare u Bijeloj kući.

Anthony Guglielmi, glasnogovornik Tajne službe, rekao je da služba istražuje pucnjavu u blizini glavnog prostora za projekcije na ulazu u događaj.

Nakon zvuka pucnjeva, sudionici večere odmah su prestali razgovarati i ljudi su počeli vikati „Dolje, dolje!“

Stotine gostiju sagnulo se pod stolove dok su časnici Tajne službe u borbenoj opremi utrčali u blagovaonicu. Trump i prva dama sagnuli su se iza podija prije nego što su ih časnici Tajne službe izveli.

Mnogi od 2600 sudionika sklonili su se dok su konobari pobjegli u prednji dio blagovaonice. 

Komentari 0
