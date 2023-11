Pučka pravobraniteljica: Budak su povrijedili ustavno pravo na zdravlje jer nije dobila upute...

Lina Budak nije dobila jasnu uputu o podizanju nalaza te da stoga ne može biti sama odgovorna za njihovo nepravodobno uručivanje. Kao drugo, da Lina Budak nije bila jasno i cjelovito informirana o operaciji na koju je trebala dati informirani pristanak. Zaključeno je i da su upute KBC-a Sestre Milosrdnice o dijagnostičkoj pretrazi MR dojke diskriminatorne za žene jer određuju jasan termin samo za one koje imaju menstruaciju.

Stoji to u izvješću pučke pravobraniteljice Tene Šimonović Einwelter koja je za N1 demantirala nalaz inspekcije Ministarstva zdravstva u slučaju onkološke pacijentice Line Budak u kojemu se tvrdilo da nije bilo pogrešaka i da procedure nisu prekršene u pristupu liječenju toj zagrebačkoj odvjetnici.

Naime, Zagrepčanka Lina Budak tvrdila je početkom godine kako joj je Klinika za tumore sedam mjeseci uskratila uvid u nalaz koji je ukazivao na malginu bolest te da je sve preglede promptno obavila, ali i da je nisu nazvali kad je nalaz bio gotov.

- Obavila sam privatno mamografiju i ultrazvuk, u nalazu je pisalo da je to sumnjiva tvorba. Odmah sam otišla u Institut za tumore kod doktora Rotha. Poslao me na pretrage i biopsiju dojke, što sam obavila. Iako sam ostavila kontakt i dogovorili smo da mi telefonski jave kakvi su nalazi, nikad me nisu nazvali. Otišla sam po nalaze, među njima i nalaz biopsije, odnosno citološki, na kojem je pisalo da nema malignih stanica. Ali falio je patohistološki nalaz, što tad nisam znala jer su mi rekli da imam sve - rekla nam je Budak u veljači.

Iz Instituta za tumore su tvrdili da je Budak "po završetku svih pregleda upućena, bez posebnih uputnica i listi čekanja, na pregled specijalistu za utvrđivanje dijagnoze te određivanje daljnjeg tijeka liječenja".

Povjerenstvo za unutarnji nadzor i kontrolu rada KBC-a Sestre milosrdniceje krajem veljače "utvrdilo da nije učinjena stručna greška".

- Povjerenstvo smatra da je pacijentica dobila jasne upute. Praksa je pokazala kako je način preuzimanja nalaza u redu. Ovo je prvi i jedini slučaj od kada djeluje Klinika da se tako nešto dogodilo. Nažalost, u ovom je slučaju došlo do neželjene odgode pa smatramo da je potrebno raditi na protokolu dostave nalaza. Gospođa je dobila pismenu uputu da se javi svom liječnik. Osim broja telefona, pisalo je da se javi na taj broj i da se javi svom liječniku. Od nje je uzet broj telefona u slučaju da mora ponoviti nalaz. Onoga trenutka kada smo dobili upit, napisali smo očitovanje i njoj poslali. To je bilo u 12. mjesecu. Kada je došla Inspekcija, ja sam naložio da se provede unutarnji nadzor - rekao je ravnatelj KBC Sestre Milosrdnice Damir Vagić.

- Ja se jedino mogu ispričati ako je bilo greške u komunikaciji, i ono što sam rekao da joj želim što uspješnije liječenje. Ja ne znam je li bilo grešaka u komunikaciji. Još uvijek stojimo k tome da patohistološki nalaz pacijentu može objaviti jedino liječnik koji će pacijentu odmah i objasniti što to znači - dodao je Vagić.

No pučka pravobraniteljica tvrdi u svoj izvješću koje je poslalo Ministarstvu zdravstva da Lina Budak nije dobila jasne upute.

- To je uzrokovalo da je za malignu bolest saznala sedam mjeseci kasnije. Te upute trebaju biti jasnije i onda, ako iz nekog razloga nije došlo do podizanje nalaza treba nazvati. Jednostavno se ne smije dogoditi da netko tko ima nalaz kakav je imala gospođa Budak, da ga dobije sedam mjeseci kasnije ida to za sedam mjeseci odgodi liječenje kod bolesti gdje je to hitno i žurno. U krajnjoj liniji, i gospođa Budak je podignula nalaz, pitanje je kad ga je podignula. Ja ne mogu vjerovati da danas ne postoji funkcija u sustavi da on svijetli crveno ako nalaz nije sedam mjeseci podignut i da vas netko ne nazove. Pritom, razne su prakse u raznim KBC-ovima, znamo da u nekima postoji interni protokol gdje se zove ljude ako nalaz nije podignut jer očito je došlo do nekog problema. Ovdje je došlo do problema, da je gospođa Budak, između ostalog, prerano, prerevno, prebrzo došla po nalaze, a pritom nije bilo dovoljno jasno, a time se nisu bavili nadzori, kakve se upute daju pacijentima - navela je Šimonović Einwalter.

Dodala je kako je "sustav je postavljen u određenoj mjeri odvraćajuće u odnosu na to da vi ukažete na problem i u odnosu na ukazivanje koje nije javno, a posebno kad je javno".

- Jedno je pitanje samog nalaza i tu imam svašta dodatno za reći, vezano za upute koje se daju unaprijed, ali to vežem uz nepravodobnost liječenja. Ova potpuna obaviještenost se odnosi i na informirani pristanak kada trebate po zakonu dobiti informacije da vi kao pacijent znate što su pretrage i zahvati na koje vas se upućuje, koje su alternative, postoje li, da biste mogli dati informirani pristanak. To ovdje nije bio slučaj. Tu je i pitanje postupanja jednom kad se pacijent prituži da nešto nije bilo kako treba. Jedno je to kako se postupa po pritužbama, tu smo imali tri različita nadzora, koga se pita, koga se utvrđuje, recimo, ovdje je bio slučaj da se pita isključivo institucije, zdravstvene djelatnike, stručnjake, bez da se da pacijentici priliku da svoje navode, da imate različita mišljenja u tom postupku, što je nešto što mi u svom postupku radimo. Drugo je pitanje pružanja informacija samoj pacijentici koja je to tražila, ali i pučkoj pravobraniteljici kad provodimo postupak. I treće je pitanje općenito odnosa prema pacijentima koji se pritužuju u sustavu - naglasila je Šimonović Einwalter.

Pučka pravobraniteljica je zaključila kako je ispitni postupak je gotov, ali sada Ministarstvo ima otvoren rok za očitovanje o mišljenju.

- Imaju još neko vrijeme, no ne još puno u odnosu na preporuke i upozorenja. Ono što još možemo reći je i slabost ovog sustava da ja nakon toga ne mogu ništa osim ovoga što sada radim, javno govoriti, sastaviti izvješće koje ide u Sabor i javnosti i nadati se da će biti sluha za to - zaključila je Šimonović Einwalter za N1.