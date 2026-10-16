Splitska policija pokrenula akciju. Privode Torcidaše koji su skandirali Hitlera, Auschwitz...

Splitska policija jutros je, krenula u uhićenja i kriminalističku obradu ljudi za koje su utvrdili da su na jučerašnjem korteu Torcide prije utakmice s Ajaxom uzvikivali povike mržnje prema Židovima te spominjali Adolfa Hitlera i Auschwitz.

Policija je cijelu noć pregledavala materijale iz kortea Torcide. Danas kreću u sankcioniranje odgovornih osoba.

- U suradnji s DORH-om sankcionirat ćemo sve za koje budemo mogli utvrditi da su prekršili članak 325 Kaznenog zakona - govori nam sugovornik iz splitske policije. Inače članak 325 je poticanje na nasilje ili mržnju za što je predviđena kazna zatvora do tri godine.

Slobodna Dalmacija doznaje da se radi o najmanje desetak identificiranih ljudi koje se smatra "okorjelim" pripadnicima Torcide, među kojima ima i onih koji su već imali problema sa zakonom.

Podsjećamo, pojedini Torcidaši su u korteu pred utakmicu s Ajaxom skandirali: "Gazi, gazi, gazi Židove", "Auschwitz, Auschwitz" te "Ustaj, Adolfe", zazivajući Adolfa Hitlera i nacističku ideologiju.