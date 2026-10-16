Obavijesti

News

Komentari 7
'OKORJELI TORCIDAŠI'

Splitska policija pokrenula akciju. Privode Torcidaše koji su skandirali Hitlera, Auschwitz...

Piše 24sata, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
Splitska policija pokrenula akciju. Privode Torcidaše koji su skandirali Hitlera, Auschwitz...
Foto: 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Radi se o najmanje desetak identificiranih ljudi koje se smatra "okorjelim" pripadnicima Torcide, među kojima ima i onih koji su već imali problema sa zakonom

Splitska policija jutros je, krenula u uhićenja i kriminalističku obradu ljudi za koje su utvrdili da su na jučerašnjem korteu Torcide prije utakmice s Ajaxom uzvikivali povike mržnje prema Židovima te spominjali Adolfa Hitlera i Auschwitz.

Zbog bakljade prekinuta utakmica između Hajduka i Ajaxa
14
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Policija je cijelu noć pregledavala materijale iz kortea Torcide. Danas kreću u sankcioniranje odgovornih osoba.

- U suradnji s DORH-om sankcionirat ćemo sve za koje budemo mogli utvrditi da su prekršili članak 325 Kaznenog zakona - govori nam sugovornik iz splitske policije. Inače članak 325 je poticanje na nasilje ili mržnju za što je predviđena kazna zatvora do tri godine.

ZGROŽENI SU O veličanju nacizma u Splitu oglasila se izraelska ambasada
O veličanju nacizma u Splitu oglasila se izraelska ambasada

Slobodna Dalmacija doznaje da se radi o najmanje desetak identificiranih ljudi koje se smatra "okorjelim" pripadnicima Torcide, među kojima ima i onih koji su već imali problema sa zakonom.

Podsjećamo, pojedini Torcidaši su u korteu pred utakmicu s Ajaxom skandirali: "Gazi, gazi, gazi Židove", "Auschwitz, Auschwitz" te "Ustaj, Adolfe", zazivajući Adolfa Hitlera i nacističku ideologiju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
KRIV JE! Bivši policajac Smažil ubio Mihaelu hicem u glavu. Dobio je 15 godina zatvora
NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

KRIV JE! Bivši policajac Smažil ubio Mihaelu hicem u glavu. Dobio je 15 godina zatvora

Na proteklom ročištu Smažil je iznio svoju obranu detaljno prepričavajući sve što se kobne večeri dogodilo u njegovom stanu
Zamjenik šefa policije o kaosu u Splitu: 'Navijačke skupine ne žele komunicirati s policijom'
PROVELI NIZ MJERA

Zamjenik šefa policije o kaosu u Splitu: 'Navijačke skupine ne žele komunicirati s policijom'

Policija je rasporedila službenike na više lokacija kako bi mogla pravodobno intervenirati u slučaju potrebe. Takav pristup, prema Barićevim riječima, omogućio je policiji da i tijekom posljednjeg incidenta bude dobro pozicionirana i brzo reagira
JE LI I SADA HRVATSKA KRIVA Vučić gurao Trumpov projekt koji je razbjesnio Srbe
EKSKLUZIVA GUARDIANA

JE LI I SADA HRVATSKA KRIVA Vučić gurao Trumpov projekt koji je razbjesnio Srbe

Vučić je, prema istrazi Guardiana, osobno intervenirao kako bi se omogućilo da poslovni projekt povezan s obitelji Trump bude izgrađen na mjestu koje je NATO bombardirao 1999. godine, uključujući i snage SAD-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026