Pucnjava kod Valpova: 'Pucao je u kolegu, pa uperio pištolj u druge. Metak je zaglavio'

Policajac upucan kod Valpova je dobro, potvrdili su iz KBC-a Osijek. Napadač je ranije uhićen, a radi se o mještaninu Leonardu O. (64) koji je poznat po nasilnom ponašanju. Načelnik PU osječko-baranjske potvrdio je da napadač pokušao pobjeći, ali su ga spriječili i zadržali do dolaska policije.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Očevid je završio. 64-godišnji mještanin došao je do prostorija DVD-a, pokucao je na vrata, ušao unutra i u prostoriji su se nalazile tri osobe, pitao ih je li sve uredu, na što im je on odgovorio da je sve u redu, osoba je izišla van, zatvorila vrata. Nakon nekoliko sekundi ponovno otvara vrata ulazi unutra i iz pištolja puca prema policijskom službeniku koji je bio van službe u civilu, nakon toga okreće pištolj prema drugim osobama, pokušava paliti, ali čahura se zaglavila u cijevi. On i dalje pokušava, a kada je shvatio da ne može više pištolj opaliti, pokušao je pobjeći. Ranjeni policajac i kolega su ga zaustavili i svladali do dolaska policijske ophodnje - ispričao je načelnik Ladislav Bece za RTL Danas.

U spremniku pištolja policija je našla šest metaka.

- Sve se dobro završilo. Da je uspio u naumu, pitanje što bi bilo na kraju - dodaje Bece.

Napadač je uhićen, u policijskoj je upravi, a načelnik je rekao i kako su u zadnjih 10 godina prema njemu sedam puta postupali.

