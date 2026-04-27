Pucnjava na Trumpovoj večeri, napadač je imao i manifest. JD Vancea evakuirali prije Trumpa

KAKO JE STIGAO

Osumnjičenik je putovao vlakom iz Los Angelesa u Chicago i potom u Washington, rekao je glavni državni odvjetnik Todd Blanche NBC-jevu programu "Meet the Press", dodavši da su Trump i viši članovi administracije vjerojatno bili mete.

Dužnosnici su rekli da je osumnjičenik ispalio hitac iz sačmarice na agenta Tajne službe na sigurnosnoj kontrolnoj točki u hotelu Washington Hilton prije nego što je svladan i uhićen.

Prva dama Melania Trump, potpredsjednik JD Vance i drugi vladini dužnosnici žurno su izvedeni s večere. Tajni agent koji je pogođen izbjegao je ozbiljne ozljede jer je metak pogodio njegov zaštitnu prsluk, rekao je Trump.

Trump, koji je medijsku galu bojkotirao u prošlosti, zatražio je da se večera ponovno odganizira unutar 30 dana, rekavši: "To je trebao biti važan događaj."

Osumnjičenik će u ponedjeljak biti optužen pred saveznim sudom za napad na dužnosnika, pucanje iz vatrenog oružja i pokušaj ubojstva dužnosnika, rekao je Blanche, dodavši da ne zna postoji li poveznica s Iranom i ovim napadom.

Ne zna se previše o pozadini 31-godišnjeg osumnjičenika za napad, no objave na društvenim mrežama otkrivaju da je bio učitelj u Torranceu blizu Los Angelesa.

Načelnik policije u Washingtonu, Jeffery Carroll, rekao je da je osumnjičenik bio naoružan sačmaricom, pištoljem i s nekoliko noževa.