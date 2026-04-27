Cole Thomas Allen (31) uletio je u plesnu dvoranu u Washington Hiltonu i zaputio se prema Trumpu i uzvanicima i krenuo pucati. Kod sebe je imao i sačmaricu. Trump i ostali su na vrijeme evakuirani
Pucnjava na Trumpovoj večeri, napadač je imao i manifest. JD Vancea evakuirali prije Trumpa
Sigurnosni stručnjak o reakciji tajne službe: 'Čudno! Kasnili su s Trumpom, a Vance je već vani'
Neobičajeno je sve skupa. Jer agenti su što se tiče J.D. Vancea reagirali promptno i brzo, a s Trumpom su kasnili, čudno. To može biti poruka da je bitniji Vance kao potencijalni nasljednik. Naime, Trumpovi agenti, njih dvojica stajali su iza njega, ali nisu krenuli reagirati dok drugi agenti nisu ušli u salu. Za to vrijeme je Vance već bio vani, kaže za 24sata Željko Cvrtila komentirajući napad tijekom gala večere i postupke agenata koji su izazvali brojna pitanja.
Dužnosnik Bijele kuće rekao je da su policajci koji su intervjuirali Allenovu sestru saznali da je imao sklonost prema radikalnim izjavama i da je sudjelovao na prosvjedu protiv Trumpa "Ne kraljevima" te da je dao naslutiti da ima plan učiniti "nešto" da popravi probleme današnjeg svijeta.
Allen je kupio dva pištolja i sačmaricu te ih je držao u domu svojih roditelja, rekao je dužnosnik Bijele kuće.
Bio je to prvi put da Trump sudjeluje na tom događaju kao predsjednik, nakon što ga je ranijih godina bojkotirao.
Mjesto održavanja večere bilo je poprište pokušaja atentata na predsjednika Ronalda Reagana, koji je pogođen i ranjen ispred hotela 1981. godine.
Osumnjičenik je putovao vlakom iz Los Angelesa u Chicago i potom u Washington, rekao je glavni državni odvjetnik Todd Blanche NBC-jevu programu "Meet the Press", dodavši da su Trump i viši članovi administracije vjerojatno bili mete.
Dužnosnici su rekli da je osumnjičenik ispalio hitac iz sačmarice na agenta Tajne službe na sigurnosnoj kontrolnoj točki u hotelu Washington Hilton prije nego što je svladan i uhićen.
Prva dama Melania Trump, potpredsjednik JD Vance i drugi vladini dužnosnici žurno su izvedeni s večere. Tajni agent koji je pogođen izbjegao je ozbiljne ozljede jer je metak pogodio njegov zaštitnu prsluk, rekao je Trump.
Trump, koji je medijsku galu bojkotirao u prošlosti, zatražio je da se večera ponovno odganizira unutar 30 dana, rekavši: "To je trebao biti važan događaj."
Osumnjičenik će u ponedjeljak biti optužen pred saveznim sudom za napad na dužnosnika, pucanje iz vatrenog oružja i pokušaj ubojstva dužnosnika, rekao je Blanche, dodavši da ne zna postoji li poveznica s Iranom i ovim napadom.
Ne zna se previše o pozadini 31-godišnjeg osumnjičenika za napad, no objave na društvenim mrežama otkrivaju da je bio učitelj u Torranceu blizu Los Angelesa.
Načelnik policije u Washingtonu, Jeffery Carroll, rekao je da je osumnjičenik bio naoružan sačmaricom, pištoljem i s nekoliko noževa.
Imao je manifest
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da je osumnjičenik optužen za pokušaj napada na administrativne dužnosnike u subotu na večeri dopisnika Bijele kuće imao protukršćanski manifest i "puno mržnje u svome srcu", no da je zaustavljen daleko prije plesne dvorane u kojoj se održao događaj.
Trump je rekao Fox Newsu da je osumnjičenik "bolestan tip" i da je njegova obitelj prethodno izrazila zabrinutost za njega policiji. Sumnjivac, identificiran kao Cole Tomas Allen iz Torrancea u Kaliforniji, uhićen je na mjestu događaja u Washingtonu D.C.
"Kad pročitate njegov manifest, vidite da mrzi kršćane", Trump je rekao u programu "Sunday Briefing" na Fox Newsu.
Manifest je poslan članovima Allenove obitelji kratko prije napada, rekao je policijski dužnosnik Reutersu. Osumnjičenik se nazvao "prijateljski savezni ubojica", rekao je dužnosnik.
"Okretanje drugog obraza kad je netko potlačen nije kršćansko ponašanje, to je umiješanost u zločine zlostavljača", piše u manifestu, prema riječima dužnosnika.
Na popisu meta u manifestu nalazili su se dužnosnici administracije, iako ne i direktor FBI-ja Kash Patel, poredani od najviših prema nižima, rekao je dužnosnik.
Manifest se rugao "ludom" manjku osiguranja u Washington Hiltonu, gdje je večera održana, dodao je dužnosnik.
"Jedna stvar koju sam odmah primijetio kad sam ušao u hotel je osjećaj arogancije", navodno piše autor manifesta. "Uđem s više oružja, no nijedna osoba ne razmatra mogunost da mogu biti prijetnja."