NIZ PITANJA NAKON NAPADA

Sigurnosni stručnjak o reakciji tajne službe: 'Čudno! Kasnili su s Trumpom, a Vance je već vani'

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Foto: Reuters

Željko Cvrtila kaže da je sve oko atentata na Donalda Trumpa čudno, od sporije reakcije agenata prema njemu u odnosu na J.D. Vancea do činjenice da atentator nije odmah likvidiran.

Neobičajeno je sve skupa. Jer agenti su što se tiče J.D. Vancea reagirali promptno i brzo, a s Trumpom su kasnili, čudno. To može biti poruka da je bitniji Vance kao potencijalni nasljednik. Naime, Trumpovi agenti, njih dvojica stajali su iza njega, ali nisu krenuli reagirati dok drugi agenti nisu ušli u salu. Za to vrijeme je Vance već bio vani,  kaže za 24sata Željko Cvrtila komentirajući napad tijekom gala večere i postupke agenata koji su izazvali brojna pitanja.

Trumpa izvukli s večere | Video: Reuters

Snimka iz unutrašnjosti večere Udruženja dopisnika iz Bijele kuće prikazuje potpredsjednika J.D. Vancea kako reagira dok ga agenti Tajne službe hitno odvode na sigurno nakon što su odjeknuli pucnji. Jasno se, naime, vidi kako agenti odvode Vancea od stola prije nego što je osiguranje krenulo štititi predsjednika Trumpa.

Agenti su doslovno podigli Vancea sa sjedala u hotelu Washington Hilton. Na njegovom licu vidjela se zbunjenost dok su se čuli tanjuri i pribor za jelo kako padaju na pod, a uzvanici u panici vikali zabrinuti za vlastite živote.

Vice President JD Vance and President Donald Trump were escorted out of the White House Correspondents’ Dinner after shots were fired.

Vance je izgledao šokirano dok su ga agenti udaljavali od dugog stola za večeru za kojim su sjedili brojni visoki politički dužnosnici, uključujući predsjednika Donalda Trumpa i njegovu suprugu Melaniju

Cvrtila, ističe, da je još jedna čudna stvar, a to je što atentator Cole Allen nije ubijen. 

Privođenje napadača | Video: Reuters

- To se ne čeka puno, prošao je kroz zaštitu, ali zaustavili su ga način da nisu pucali već su ga priveli. Inače, ako je gurnut onda ga ubiju odmah. On je mogao imati osobni motiv, podržavao je Kamalu Harris, možda je bio politički zaluđenik. To bi istraga trebala otkriti. Ali riječ je o čovjeku koji je osmišljavao patente, ima visoko obrazovanje, ima posao. Nije pogodan da bude izmanipuliran od drugih ili, pak, od službi. Nema profil poput Lee Harveya Oswalda koji je ubio Kennedya - kaže Cvrtila koji kaže da je pitanje i kako je uopće mogao ući s oružjem na takvu manifestaciju..

- Kako je s oružjem ušao, je li imao pomoć, ili je ranije ušao i ostavio oružje, sve su pitanja koja istraga treba pokazati. Možda je unio oružje putem dostava hrane ili dostave cvijeća. Možda je dva mjeseca ranije uveo oružje i dobro ga sakrio te ga je ono čekalo. Koliko mi je poznato on je bio prijavljen ili kao gost ili kao osoblje. Možda je imao pomoć. Sve to skupa govori da je napad bio planiran- kaže Cvrtila te dodaje da sve skupa suludo jer je deset agenata bilo ispred dvorane te je čudno da je mislio kako može proći takvo osiguranje. Ovo, kaže, može izgledat kao namješteni pokušaj ubojstva radi dizanja rejtinga Trumpu.

- To će se vidjeti. Ako dobije kaznu od 30 godina zavora onda je upitno, a ako ga oslobode, onda je definitivno namješteno- zaključuje Cvrtila.

