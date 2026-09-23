Pucnjava na zabavi u Južnoj Africi: Ubijeno 11 ljudi, policija traga za trojicom napadačima

Jedanaest osoba je ubijeno, a tri ozlijeđene u pucnjavi tijekom kasnonoćne zabave u Južnoj Africi, priopćila je policija u srijedu. Trojica naoružanih muškaraca provalila su u kuću u selu KwaMakhutha, u blizini jugoistočnog obalnog grada Durbana.

Prema preliminarnim istragama, 13 muškaraca i jedna žena, za koju se vjeruje da je trudna, organizirali su zabavu u kući.

Deset osoba je poginulo na mjestu događaja, uključujući ženu, priopćila je policija. Još jedna žrtva umrla je u bolnici od zadobivenih ozljeda.

U tijeku je potraga za počiniteljima.

Motiv napada ostaje nejasan, priopćila je policija, ali je napomenula da su neke od žrtava bile poznate policiji u vezi s ilegalnim aktivnostima. Policija smatra da se se ne može isključiti sukob između suparničkih skupina.