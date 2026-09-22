Predsjednik Opće skupštine UN-a istaknuo je važnost uključivanja Afrike u Vijeće sigurnosti, naglašavajući da je to pitanje pravednosti i vjerodostojnosti organizacije.
Predsjednik Opće skupštine UN-a: 'Afrika više ne može čekati mjesto u Vijeću sigurnosti'
Predsjednik Opće skupštine UN-a Khalilur Rahman otvorio je u utorak u New Yorku opću raspravu pozivom na snažniju zastupljenost Afrike u najmoćnijem tijelu te svjetske organizacije. "Afrika mora sjediti za stolom, a ne biti na jelovniku", rekao je Rahman pred Skupštinom. "Od Afrike se ne može tražiti da unedogled čeka na svoje zasluženo mjesto u Vijeću sigurnosti [UN-a]."
Okončanje nedovoljne zastupljenosti tog kontinenta sada je "pitanje pravednosti, pravde i, u konačnici, vjerodostojnosti ove organizacije", dodao je Rahman, karijerni diplomat i ekonomist iz Bangladeša.
Tu je jednogodišnju rotirajuću dužnost preuzeo od bivše njemačke ministrice vanjskih poslova Annalene Baerbock.
Afrika trenutačno nije zastupljena među pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a.
Danas tri afričke države – Demokratska Republika Kongo, Liberija i Somalija – sjede kao nestalne članice u tom tijelu koje broji 15 članova.
U sklopu reforme Afrička unija zahtijeva najmanje dva stalna i pet nestalnih mjesta za taj kontinent.
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