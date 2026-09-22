Predsjednik Opće skupštine UN-a: 'Afrika više ne može čekati mjesto u Vijeću sigurnosti'

Predsjednik Opće skupštine UN-a Khalilur Rahman otvorio je u utorak u New Yorku opću raspravu pozivom na snažniju zastupljenost Afrike u najmoćnijem tijelu te svjetske organizacije. "Afrika mora sjediti za stolom, a ne biti na jelovniku", rekao je Rahman pred Skupštinom. "Od Afrike se ne može tražiti da unedogled čeka na svoje zasluženo mjesto u Vijeću sigurnosti [UN-a]."

Okončanje nedovoljne zastupljenosti tog kontinenta sada je "pitanje pravednosti, pravde i, u konačnici, vjerodostojnosti ove organizacije", dodao je Rahman, karijerni diplomat i ekonomist iz Bangladeša.

Tu je jednogodišnju rotirajuću dužnost preuzeo od bivše njemačke ministrice vanjskih poslova Annalene Baerbock.

Afrika trenutačno nije zastupljena među pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a.

Danas tri afričke države – Demokratska Republika Kongo, Liberija i Somalija – sjede kao nestalne članice u tom tijelu koje broji 15 članova.

U sklopu reforme Afrička unija zahtijeva najmanje dva stalna i pet nestalnih mjesta za taj kontinent.