Obavijesti

News

Komentari 0
UN pred reformom

Predsjednik Opće skupštine UN-a: 'Afrika više ne može čekati mjesto u Vijeću sigurnosti'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Predsjednik Opće skupštine UN-a: 'Afrika više ne može čekati mjesto u Vijeću sigurnosti'
Foto: Mike Segar
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Predsjednik Opće skupštine UN-a istaknuo je važnost uključivanja Afrike u Vijeće sigurnosti, naglašavajući da je to pitanje pravednosti i vjerodostojnosti organizacije.

Predsjednik Opće skupštine UN-a Khalilur Rahman otvorio je u utorak u New Yorku opću raspravu pozivom na snažniju zastupljenost Afrike u najmoćnijem tijelu te svjetske organizacije. "Afrika mora sjediti za stolom, a ne biti na jelovniku", rekao je Rahman pred Skupštinom. "Od Afrike se ne može tražiti da unedogled čeka na svoje zasluženo mjesto u Vijeću sigurnosti [UN-a]."

Okončanje nedovoljne zastupljenosti tog kontinenta sada je "pitanje pravednosti, pravde i, u konačnici, vjerodostojnosti ove organizacije", dodao je Rahman, karijerni diplomat i ekonomist iz Bangladeša.

Tu je jednogodišnju rotirajuću dužnost preuzeo od bivše njemačke ministrice vanjskih poslova Annalene Baerbock.

OPĆA SKUPŠTINA UN-A Plenković u UN-u: Nalazimo se u ozbiljnom trenutku za međunarodni poredak
Plenković u UN-u: Nalazimo se u ozbiljnom trenutku za međunarodni poredak

Afrika trenutačno nije zastupljena među pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a.

Danas tri afričke države – Demokratska Republika Kongo, Liberija i Somalija – sjede kao nestalne članice u tom tijelu koje broji 15 članova.

U sklopu reforme Afrička unija zahtijeva najmanje dva stalna i pet nestalnih mjesta za taj kontinent.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DOZNAJEMO Zbog dječaka se u Zagrebu ispisao razred, sad je u Italiji: 'Zvali su nas zbog njega'
PROBLEMI NISU NESTALI

DOZNAJEMO Zbog dječaka se u Zagrebu ispisao razred, sad je u Italiji: 'Zvali su nas zbog njega'

Odvjetnici poručuju da su hrvatske institucije napravile golemi propust jer se on, umjesto da mu se pomogne, odselio u Italiju...
Vraća se toplinska kupola! Temperature idu iznad 40°C, evo što to znači za Hrvatsku
IZNADPROSJEČNI RUJAN

Vraća se toplinska kupola! Temperature idu iznad 40°C, evo što to znači za Hrvatsku

Masivna toplinska kupola ponovno se formira nad Europom, donoseći iznadprosječne temperature i potencijalne rizike za zdravlje građana, posebice u Dalmaciji i unutrašnjosti Hrvatske.
Ne zaboravimo da Josipa nije radila sama! Ovo su HDZ-ovci koji su već priznali da se izvuku
KRALJICA SPASILA PARTIJU

Ne zaboravimo da Josipa nije radila sama! Ovo su HDZ-ovci koji su već priznali da se izvuku

Nekadašnja HDZ-ova ‘kninska kraljica’ ide u zatvor na manje od godinu i pol i neće biti suđenja koje bi bilo neugodno za stranku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026