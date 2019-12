Pucnjava u češkoj bolnici: Ubio je šestero ljudi pa pobjegao

U pucnjavi u bolnici u Češkoj u utorak ujutro šestero ljudi je poginulo. Policija traga za napadačem, javlja RT. Kako pišu strani mediji, u pucnjavi ima i ranjenih.

Napad se dogodio oko 7 sati ujutro, a motiv još nije poznat. Policija je evakuirala bolnicu, a na mjestu događaja je i specijalna policija.

Ministar unutarnjih poslova Jan Hamacek kazao je da policija čini sve što može kako bi pronašli napadača.

Gunman on run after deadly Czech hospital in Ostrava shooting. At least six people have been killed https://t.co/ObRQisnUwG